Ринок нерухомості "ожив": де в Україні будують найбільше і яке житло в попиті

Обсяги введення житла в експлуатацію в Україні у 2025 році практично зрівнялися з "доковідними" показниками. При цьому на ринку зафіксовано тренд на "приватність" - українці дедалі частіше вибирають власні будинки замість квартир у багатоповерхівках.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
За даними офіційної статистики, минулого року в Україні здали 117,6 тис. одиниць житла (квартир та приватних будинків). Це лише на 0,7% менше за показник 2024 року, що свідчить про остаточну стабілізацію галузі після обвалу на початку повномасштабного вторгнення.
Аналітики зазначають, що структура будівництва повернулася до пропорції 70/30, яка була характерною для 2019-2020 років. У 2025 році частка індивідуальних будинків зросла до 31,5% (37,1 тис. одиниць). Для порівняння, у "піковому" 2021 році цей сегмент займав лише 19%, тоді як багатоповерхівки домінували з часткою 81%.
"Зростання частки приватних будинків - це тренд, продиктований війною. Українці частіше обирають автономність", - пояснює керівниця "ЛУН Статистика" Людмила Кірюхіна.
За її словами, професійні девелопери тепер активніше будують котеджні містечка та таунхауси як раціональну альтернативу міським квартирам.
Найбільшу кількість квартир у багатоквартирних будинках у 2025 році ввели в експлуатацію в таких регіонах:
У сегменті приватного будівництва впевнену першість тримає Київська область (9,5 тис. будинків), за нею йдуть Львівська (3,6 тис.) та Волинська (2,6 тис.) області.
Загалом експерти констатують: ринок майже оговтався після падіння 2022-2023 років, а кількість зданого житла навіть на 22% перевищує показники карантинного 2020 року.
