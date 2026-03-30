Ринок нерухомості "ожив": де в Україні будують найбільше і яке житло в попиті

Головне: Стабілізація обсягів: У 2025 році введено 117,6 тис. одиниць житла, що відповідає рівням 2019-2020 років. Ринок подолав кризу падіння перших років війни.

Зміна пріоритетів: Кожен третій новий об'єкт в Україні - це приватний будинок. Попит на автономність змущує забудовників переорієнтовуватися з висоток на котеджні містечка.

Географія будівництва: Київ та область залишаються головними будівельними майданчиками країни, проте західні регіони (Львівщина, Волинь, Закарпаття) демонструють високу активність у приватному секторі.

Динаміка ринку: повернення до "класики"

За даними офіційної статистики, минулого року в Україні здали 117,6 тис. одиниць житла (квартир та приватних будинків). Це лише на 0,7% менше за показник 2024 року, що свідчить про остаточну стабілізацію галузі після обвалу на початку повномасштабного вторгнення.

Аналітики зазначають, що структура будівництва повернулася до пропорції 70/30, яка була характерною для 2019-2020 років. У 2025 році частка індивідуальних будинків зросла до 31,5% (37,1 тис. одиниць). Для порівняння, у "піковому" 2021 році цей сегмент займав лише 19%, тоді як багатоповерхівки домінували з часткою 81%.

"Зростання частки приватних будинків - це тренд, продиктований війною. Українці частіше обирають автономність", - пояснює керівниця "ЛУН Статистика" Людмила Кірюхіна.

За її словами, професійні девелопери тепер активніше будують котеджні містечка та таунхауси як раціональну альтернативу міським квартирам.

Кількість квартир, які ввели в експлуатацію протягом 2025 року (інфографіка ЛУН)

Лідери за регіонами

Найбільшу кількість квартир у багатоквартирних будинках у 2025 році ввели в експлуатацію в таких регіонах:

Київ - майже 18 тис. квартир;

- майже 18 тис. квартир; Київська область - 13,1 тис.;

- 13,1 тис.; Одеська область - 11,3 тис.

У сегменті приватного будівництва впевнену першість тримає Київська область (9,5 тис. будинків), за нею йдуть Львівська (3,6 тис.) та Волинська (2,6 тис.) області.

Загалом експерти констатують: ринок майже оговтався після падіння 2022-2023 років, а кількість зданого житла навіть на 22% перевищує показники карантинного 2020 року.