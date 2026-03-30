Рынок недвижимости "ожил": где в Украине строят больше всего и какое жилье в спросе

Главное: Стабилизация объемов: В 2025 году введено 117,6 тыс. единиц жилья, что соответствует уровням 2019-2020 годов. Рынок преодолел кризис падения первых лет войны.

В 2025 году введено 117,6 тыс. единиц жилья, что соответствует уровням 2019-2020 годов. Рынок преодолел кризис падения первых лет войны. Изменение приоритетов: Каждый третий новый объект в Украине - это частный дом. Спрос на автономность заставляет застройщиков переориентироваться с высоток на коттеджные городки.

Каждый третий новый объект в Украине - это частный дом. Спрос на автономность заставляет застройщиков переориентироваться с высоток на коттеджные городки. География строительства: Киев и область остаются главными строительными площадками страны, однако западные регионы (Львовская область, Волынь, Закарпатье) демонстрируют высокую активность в частном секторе.

Динамика рынка: возвращение к "классике"

По данным официальной статистики, в прошлом году в Украине сдали 117,6 тыс. единиц жилья (квартир и частных домов). Это лишь на 0,7% меньше показателя 2024 года, что свидетельствует об окончательной стабилизации отрасли после обвала в начале полномасштабного вторжения.

Аналитики отмечают, что структура строительства вернулась к пропорции 70/30, которая была характерной для 2019-2020 годов. В 2025 году доля индивидуальных домов выросла до 31,5% (37,1 тыс. единиц). Для сравнения, в "пиковом" 2021 году этот сегмент занимал лишь 19%, тогда как многоэтажки доминировали с долей 81%.

"Рост доли частных домов - это тренд, продиктованный войной. Украинцы чаще выбирают автономность", - объясняет руководитель "ЛУН Статистика" Людмила Кирюхина.

По ее словам, профессиональные девелоперы теперь активнее строят коттеджные городки и таунхаусы как рациональную альтернативу городским квартирам.

Количество квартир, которые ввели в эксплуатацию в течение 2025 года (инфографика ЛУН)

Лидеры по регионам

Наибольшее количество квартир в многоквартирных домах в 2025 году ввели в эксплуатацию в таких регионах:

Киев - почти 18 тыс. квартир;

- почти 18 тыс. квартир; Киевская область - 13,1 тыс;

- 13,1 тыс; Одесская область - 11,3 тыс.

В сегменте частного строительства уверенное первенство держит Киевская область (9,5 тыс. домов), за ней следуют Львовская (3,6 тыс.) и Волынская (2,6 тыс.) области.

В целом эксперты констатируют: рынок почти оправился после падения 2022-2023 годов, а количество сданного жилья даже на 22% превышает показатели карантинного 2020 года.