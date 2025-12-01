Рынок криптовалют в шоке: Bitcoin резко обвалился ниже 85 000 долларов
После роста в ноябре Bitcoin резко упал, сигнализируя о новой волне продаж и потенциальном дальнейшем снижении на рынке криптовалют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Рынки криптовалют начали декабрь с сильного обвала: Bitcoin в пиковые моменты упал на 5-7 %, опустившись ниже 85 000-88 000 долларов.
Ethereum также понес существенные потери - потерял более 7 %, опустившись до уровня около 2 800-2 900 долларов.
По словам аналитиков, причиной стал общий рост "risk-off" настроений на финансовых рынках: инвесторы массово выходят из волатильных активов и выбирают более безопасные инструменты.
Одновременно, отсутствие так называемых "dip-сборщиков" (инвесторов, которые скупают активы после падения) и слабые притоки в криптофонды усиливают давление на рынок.
Колебания Bitcoin
В ноябре Bitcoin уже пережил одну из самых глубоких месячных коррекций за последний год - тогда его цена упала с рекордных 126 000 до под 90 000 долларов.
Несмотря на кратковременную стабилизацию ближе к 88-90 000, новая волна продаж подтвердила, что рынок остался очень чувствительным к изменениям в макроэкономической среде.
Если эта негативная динамика продолжится, аналитики предупреждают о возможных дальнейших падениях - до отметок 80 000 долларов и ниже, что может заставить инвесторов ликвидировать активы, заработанные во время бума.
Напомним, в июле Bitcoin резко рос и установил несколько рекордов за короткий промежуток времени. Так, 13 июля его цена поднялась до 119 000 долларов, а уже 14 июля превысила 120 000.
Однако в ноябре Bitcoin упал ниже 90 000, зафиксировав самое глубокое месячное падение за последний год. Это практически уничтожило его доходы за 2025 год и значительно ухудшило настроения среди инвесторов на рынке цифровых активов.