Рынок криптовалют в шоке: Bitcoin резко обвалился ниже 85 000 долларов

Понедельник 01 декабря 2025 16:44
Рынок криптовалют в шоке: Bitcoin резко обвалился ниже 85 000 долларов Фото: Bitcoin теряет 7 000 долларов в день (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

После роста в ноябре Bitcoin резко упал, сигнализируя о новой волне продаж и потенциальном дальнейшем снижении на рынке криптовалют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Рынки криптовалют начали декабрь с сильного обвала: Bitcoin в пиковые моменты упал на 5-7 %, опустившись ниже 85 000-88 000 долларов.

Ethereum также понес существенные потери - потерял более 7 %, опустившись до уровня около 2 800-2 900 долларов.

По словам аналитиков, причиной стал общий рост "risk-off" настроений на финансовых рынках: инвесторы массово выходят из волатильных активов и выбирают более безопасные инструменты.

Одновременно, отсутствие так называемых "dip-сборщиков" (инвесторов, которые скупают активы после падения) и слабые притоки в криптофонды усиливают давление на рынок.

Колебания Bitcoin

В ноябре Bitcoin уже пережил одну из самых глубоких месячных коррекций за последний год - тогда его цена упала с рекордных 126 000 до под 90 000 долларов.

Несмотря на кратковременную стабилизацию ближе к 88-90 000, новая волна продаж подтвердила, что рынок остался очень чувствительным к изменениям в макроэкономической среде.

Если эта негативная динамика продолжится, аналитики предупреждают о возможных дальнейших падениях - до отметок 80 000 долларов и ниже, что может заставить инвесторов ликвидировать активы, заработанные во время бума.

Напомним, в июле Bitcoin резко рос и установил несколько рекордов за короткий промежуток времени. Так, 13 июля его цена поднялась до 119 000 долларов, а уже 14 июля превысила 120 000.

Однако в ноябре Bitcoin упал ниже 90 000, зафиксировав самое глубокое месячное падение за последний год. Это практически уничтожило его доходы за 2025 год и значительно ухудшило настроения среди инвесторов на рынке цифровых активов.

Биткоин Криптоиндустрия
