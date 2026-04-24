Ринок електроенергії готується змінити траєкторію. НКРЕКП підняв стелю цін з 1 травня

15:58 24.04.2026 Пт
2 хв
Регулятор переглянув цінові межі на тлі дефіциту генерації та потреби стимулювати імпорт
aimg Анастасія Мацепа aimg Олександр Бердинських
НКРЕКП змінила граничні ціни на ринку електроенергії (Getty Images)

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 травня підвищує граничні ціни на ринку електроенергії. Йдеться про сегменти ринку “на добу наперед”, внутрішньодобовий та балансуючий ринок.

Що передбачає рішення та як воно може вплинути на ринок – повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення регулятора.

Головне:

  • НКРЕКП підвищила граничні ціни на ринку електроенергії з 1 травня
  • Максимальна ціна на ринку “на добу наперед” становитиме 15 000 грн/МВт·год
  • На балансуючому ринку граничну ціну встановили на рівні 17 000 грн/МВт·год
  • Рішення має стимулювати імпорт електроенергії для покриття дефіциту
  • На ринку очікують впливу на цінові очікування трейдерів

Згідно з рішенням НКРЕКП, на ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку максимальна ціна з 1 травня становитиме 15 000 грн/МВт·год, мінімальна – 10 грн/МВт·год.

Для балансуючого ринку максимальну ціну підвищили до 17 000 грн/МВт·год, мінімальну залишили на рівні 0,01 грн/МВт·год.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко запевнив, що рішення ухвалене з урахуванням позицій усіх зацікавлених сторін, зокрема НЕК "Укренерго" та АТ "Оператор ринку".

"В умовах воєнного стану та постійної загрози атак на енергетичну інфраструктуру важливо забезпечити стабільну роботу ринку. Пріоритет – збалансування енергосистеми та мінімізація відключень споживачів, у тому числі за рахунок імпорту електроенергії", – пояснив він мотивацію регулятора.

Раніше занижені граничні ціни фактично унеможливлювали прибутковий імпорт і стримували його обсяги.

Вчорашнє рішення НКРЕКП підвищити прайс-кепи не змінило конфігурацію ринку, але вплинуло на цінові очікування трейдерів, зменшивши стимули продавати електроенергію за низькими цінами вже зараз.

В цілому ринок сприйняв рішення регулятора як спробу закрити піковий дефіцит і сигнал того, що держава готова відпустити ціну на електроенергію.
Фізичний баланс енергосистеми не змінився за ніч, ціни на РДН і ВДР наразі залишаються в межах попередніх рівнів. Однак аналітики очікують потенціалу для їхнього зростання ближче до 1 травня.

