Ринку нема, поки є прайс-кепи: ціни тримає держава, а не попит і пропозиція, - експерт

Україна, Неділя 07 вересня 2025 16:13
Ринку нема, поки є прайс-кепи: ціни тримає держава, а не попит і пропозиція, - експерт Фото: експерт заявив, що український ринок електроенергії фактично перебуває під держрегулюванням (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Наразі український ринок електроенергії фактично перебуває під держрегулюванням. А введені прайс-кепи перетворилися на "удавку на шиї" ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.

"Це ж загальновідома інформація. Також НКРЕКП приймало рішення про зміну прайс-кепів. Але, знову ж таки, прайс-кепи це яку давка на шиї ринку. Тобто її там потрошки відпускають. І називає цікаво регулятор, що це поступова лібералізація ринку. Я не розумію, що таке поступова лібералізація ринку. Ринок або є, або його немає", — зазначив експерт.

Він пояснив, що справжній ринок передбачає баланс попиту й пропозиції без адміністративного втручання.

"Якщо він є, значить там учасники ринку врегульовують свої взаємовідносини шляхом попиту і пропозиції. А якщо ринку немає, значить є тоді адміністративне втручання в ринок органів державної влади, які підрегульовують. У нас зараз, на мою думку, ринку немає. У нас є фактично державне регулювання різними інструментами", - додав Трохимець.

Він також підкреслив, що прайс-кепи більше не виконують функцію тимчасового заходу, а стали інструментом політичних ігор на ринку.

"Регулятор, я думаю, прекрасно розуміє, що не можна тримати на низькому рівні прайс-кепи. Чому? Тому що закінчиться це тим, що взагалі електричної енергії на ринку не буде. І з іншого боку він розуміє, що якщо він виконає свою ту функцію, яку він повинен виконати взагалі, то він не може їх прибрати, ці прайс-кепи", - пояснив експерт.

За його словами, ринок має сам регулювати ціни та взаємовідносини учасників.

"Моя позиція незмінна з 2019 року, що ринок повинен врегулювати ці взаємовідносини. Проте з урахуванням того, що у нас на ринку є суб'єкти, які підпадають під дію закону про захист економічної конкуренції в частині частки виробництва товару на ринку… Але по прайс-кепам, однозначно, моя позиція, що їх не повинно бути", - підсумував Трохимець.

Що цьому передувало

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що після перегляду граничної ціни на електроенергію в ЗМІ почали активно розкручувати тезу про "захмарні ціни" та зупинку промислових підприємств. Хоча через зміну вечірніх прайс-кепів ситуація на енергоринку України покращується, а можливість виникнення дефіциту електроенергії в Україні суттєво зменшилася.

Але насправді - середня ціна на РДН вже знизилась на 10%, а кінцеві рахунки для бізнесу в серпні були лише на середньоєвропейському рівні або навіть нижче.

Нагадаємо, експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп також зауважував, що ціни для бізнесу в Україні не перевищують європейські, а часто навіть нижчі.

