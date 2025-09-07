ua en ru
Рынка нет, пока есть прайс-кэпы: цены держит государство, а не спрос и предложение, - эксперт

Украина, Воскресенье 07 сентября 2025 16:13
Рынка нет, пока есть прайс-кэпы: цены держит государство, а не спрос и предложение, - эксперт Фото: эксперт заявил, что украинский рынок электроэнергии фактически находится под госрегулированием (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Сейчас украинский рынок электроэнергии фактически находится под госрегулированием. А введенные прайс-кэпы превратились в "удавку на шее" рынка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

"Это же общеизвестная информация. Также НКРЭКУ принимало решение об изменении прайс-кэпов. Но, опять же, прайс-кэпы это какая-то давка на шее рынка. То есть ее там понемногу отпускают. И называет интересно регулятор, что это постепенная либерализация рынка. Я не понимаю, что такое постепенная либерализация рынка. Рынок или есть, или его нет", - отметил эксперт.

Он пояснил, что настоящий рынок предполагает баланс спроса и предложения без административного вмешательства.

"Если он есть, значит там участники рынка регулируют свои взаимоотношения путем спроса и предложения. А если рынка нет, значит есть тогда административное вмешательство в рынок органов государственной власти, которые подрегулируют. У нас сейчас, по моему мнению, рынка нет. У нас есть фактически государственное регулирование различными инструментами", - добавил Трохимец.

Он также подчеркнул, что прайс-кэпы больше не выполняют функцию временной меры, а стали инструментом политических игр на рынке.

"Регулятор, я думаю, прекрасно понимает, что нельзя держать на низком уровне прайс-кэпы. Почему? Потому что закончится это тем, что вообще электрической энергии на рынке не будет. И с другой стороны он понимает, что если он выполнит свою ту функцию, которую он должен выполнить вообще, то он не может их убрать, эти прайс-кэпы", - пояснил эксперт.

По его словам, рынок должен сам регулировать цены и взаимоотношения участников.

"Моя позиция неизменна с 2019 года, что рынок должен урегулировать эти взаимоотношения. Однако с учетом того, что у нас на рынке есть субъекты, которые подпадают под действие закона о защите экономической конкуренции в части доли производства товара на рынке... Но по прайс-кепам, однозначно, моя позиция, что их не должно быть", - подытожил Трохимец.

Что этому предшествовало

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что после пересмотра предельной цены на электроэнергию в СМИ начали активно раскручивать тезис о "заоблачных ценах" и остановке промышленных предприятий. Хотя из-за изменения вечерних прайс-кепов ситуация на энергорынке Украины улучшается, а возможность возникновения дефицита электроэнергии в Украине существенно уменьшилась.

Но на самом деле - средняя цена на РСВ уже снизилась на 10%, а конечные счета для бизнеса в августе были лишь на среднеевропейском уровне или даже ниже.

Напомним, эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип также отмечал, что цены для бизнеса в Украине не превышают европейские, а часто даже ниже.

