Рынка нет, пока есть прайс-кэпы: цены держит государство, а не спрос и предложение, - эксперт

"Это же общеизвестная информация. Также НКРЭКУ принимало решение об изменении прайс-кэпов. Но, опять же, прайс-кэпы это какая-то давка на шее рынка. То есть ее там понемногу отпускают. И называет интересно регулятор, что это постепенная либерализация рынка. Я не понимаю, что такое постепенная либерализация рынка. Рынок или есть, или его нет", - отметил эксперт.

Он пояснил, что настоящий рынок предполагает баланс спроса и предложения без административного вмешательства.

"Если он есть, значит там участники рынка регулируют свои взаимоотношения путем спроса и предложения. А если рынка нет, значит есть тогда административное вмешательство в рынок органов государственной власти, которые подрегулируют. У нас сейчас, по моему мнению, рынка нет. У нас есть фактически государственное регулирование различными инструментами", - добавил Трохимец.

Он также подчеркнул, что прайс-кэпы больше не выполняют функцию временной меры, а стали инструментом политических игр на рынке.

"Регулятор, я думаю, прекрасно понимает, что нельзя держать на низком уровне прайс-кэпы. Почему? Потому что закончится это тем, что вообще электрической энергии на рынке не будет. И с другой стороны он понимает, что если он выполнит свою ту функцию, которую он должен выполнить вообще, то он не может их убрать, эти прайс-кэпы", - пояснил эксперт.

По его словам, рынок должен сам регулировать цены и взаимоотношения участников.

"Моя позиция неизменна с 2019 года, что рынок должен урегулировать эти взаимоотношения. Однако с учетом того, что у нас на рынке есть субъекты, которые подпадают под действие закона о защите экономической конкуренции в части доли производства товара на рынке... Но по прайс-кепам, однозначно, моя позиция, что их не должно быть", - подытожил Трохимец.