У Римі Зеленський проведе додаткові переговори з США: обговорить санкції проти РФ

Візит Зеленського в Рим

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський уже прибув до Риму. Завтра, 10 липня, там у столиці Італії відбудеться чергова зустріч «коаліції рішучих».

Сьогодні ж у Зеленського була запланована аудієнція у Папи Римського Лева XIV, а також зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою і спецпосланцем президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлог.

Зокрема, на зустрічі на зустрічі з Папою Римським сторони обговорили мирні переговори України та Росії. Крім того, Папа Лев підтвердив готовність прийняти представників обох країн у Ватикані для проведення переговорів.

Під час зустрічі Зеленського з Келлогом темами обговорень стали постачання зброї та посилення системи протиповітряної оборони України. Крім того, окрему увагу було приділено санаційному тиску на Росію

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