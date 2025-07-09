В Риме Зеленский проведет дополнительные переговоры с США: обсудит санкции против РФ

Визит Зеленского в Рим

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Рим. Завтра, 10 июля, там в столице Италии пройдет очередная встреча "коалиции решительных".

Сегодня же у Зеленского была запланирована аудиенция у Папы Римского Льва XIV, а также встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и спецпосланником президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

В частности, на встрече на встрече с Папой Римским стороны обсудили мирные переговоры Украины и России. Кроме того, Папа Лев подтвердил готовность принять представителей обеих стран в Ватикане для проведения переговоров.

В ходе встречи Зеленского с Келлогом темами обсуждений стали поставки оружия и усиление системы противовоздушной обороны Украины. Кроме того, отдельное внимание было уделено санационному давлению на Россию.

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