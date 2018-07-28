В Риме правоохранители разогнали лагерь ромов

Полицейские столицы Италии выселили из ромского лагеря River Village около 300 человек

В столице Италии полиция разогнала лагерь ромов, в котором находилось около 300 человек. Об этом сообщает BBC.

По словам властей Рима, лагерь ромов мог представлять угрозу для здоровья гостей столицы, а также местных жителей.

Полиция выселила около 300 человек из лагеря River Village. Некоторые из выселенцев заявили о применении к ним сил со стороны правоохранителей, однако полиция эту информацию отрицает.

Разгон лагеря состоялся несмотря на призывы Европейского суда по правам человека, который просил воздержаться от этих действий до конца рассмотрения апелляций по этому делу.

В настоящее время неизвестно, обеспечит ли власть Италии альтернативным жильем выселенцев.

Напомним, во Львове прокуратура объявила о подозрении еще 3 участникам нападения на ромов. Группа лиц, вооружившись предметами, специально приспособленными для нанесения телесных повреждений, совершила нападение на лагерь, в котором временно проживали лица цыганской национальности.