У Римі правоохоронці розігнали табір ромів

Новини Надзвичайні події 28.07.2018 - 22:58
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Поліцейські столиці Італії виселили з ромського табору River Village близько 300 осіб

В столиці Італії поліція розігнала табір ромів, в якому знаходилось близько 300 осіб. Про це повідомляє BBC

За словами влади Рима, табір ромів міг становити загрозу для здоров'я гостей столиці, а також місцевих жителів. 

Поліція виселила близько 300 осіб з табору River Village. Деякі з виселенців заявили про застосування до них сил з боку правоохоронців, однак поліція цю інформацію заперечує. 

Розгін табору відбувся не дивлячись на заклики Європейського суду з прав людини, який просив утриматись від цих дій до кінця розгляду апеляцій у цій справі. 

В даний час невідомо, чи забезпечить влада Італії альтернативним житлом виселенців. 

Нагадаємо, у Львові прокуратура оголосила про підозру ще 3 учасникам нападу на ромів. Група осіб, озброївшись предметами, спеціально пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень, здійснила напад на табір, в якому тимчасово проживали особи циганської національності. 

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Теги:  полиция,  Італія,  ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС