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Прокуратура Львова объявила о подозрении еще 3 участникам нападения на ромов

НовостиОбщество    25.06.2018 - 17:25
Фото: нападение на лагерь ромов (lviv.gp.gov.ua)
Фото: нападение на лагерь ромов (lviv.gp.gov.ua)

Всего прокуратура Львова объявила о подозрении 11 участникам нападения

Прокуратура Львова объявила о подозрении 11 участникам нападения на лагерь ромов. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

Так, сотрудники Национальной полиции установили ​​причастность 11 жителей Львова к нападению на лагерь ромов вблизи села Сокольники в ночь с 23 на 24 июня 2018 года.

Следствием установлено, что группа лиц, вооружившись предметами, специально приспособленными для нанесения телесных повреждений (ножами, металлическими трубами, цепями), совершила нападение на лагерь, в котором временно проживали лица цыганской национальности. Они совершили погром и избиение его жителей.

Вследствие таких действий 24-летний житель Закарпатской области получил многочисленные ножевые ранения, в результате которых скончался. Еще три человека получили телесные повреждения.

По факту нападения было зарегистрировано уголовное производство по п.12 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды), ч.4 ст. 296 (хулиганство с применением предметов, приспособленных для причинения телесных повреждений), и ч.1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность). 

 

На Львівщині зловмисникам, які розгромили табір ромів та вбили одного з них, повідомили про підозру. За...

Опубліковано Андрієм Лисенком Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что по факту нападения на лагерь ромов в ночь с 23 на 24 июня получили сообщения о подозрении семеро несовершеннолетних и 20-летний организатор нападения, которые были задержаны ранее.

 

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Теги публикации: Львов, ромы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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