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Прокуратура Львова оголосила про підозру ще 3 учасникам нападу на ромів

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 17:25
Фото: напад на табір ромів (lviv.gp.gov.ua)
Фото: напад на табір ромів (lviv.gp.gov.ua)

Всього прокуратура Львова оголосила про підозру 11 учасників нападу

Прокуратура Львова оголосила про підозру 11 учасникам нападу на табір ромів. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко в Facebook.

Так, співробітники Національної поліції встановили причетність 11 жителів Львова до нападу на табір ромів поблизу села Сокільники в ніч з 23 на 24 червня 2018 року.

Слідством встановлено, що група осіб, озброївшись предметами, спеціально пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень (ножами, металевими трубами, ланцюгами), здійснила напад на табір, в якому тимчасово проживали особи циганської національності. Вони вчинили погром і побиття його жителів.

Внаслідок таких дій 24-річний мешканець Закарпатської області отримав численні ножові поранення, в результаті яких помер. Ще три людини отримали тілесні ушкодження.

За фактом нападу було зареєстровано кримінальне провадження за п. 12 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою), ч. 3 ст.161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі), ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням предметів, пристосованих для заподіяння тілесних ушкоджень), і ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).
 

 

На Львівщині зловмисникам, які розгромила табір ромів та вбили одного з них, повідомили про підозру. За...

Опубліковано Андрієм Лисенком Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за фактом нападу на табір ромів в ніч з 23 на 24 червня що отримали повідомлення про підозру семеро неповнолітніх та 20-річний організатор нападу, які були затримані раніше.

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Теги публікації: Львів, ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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