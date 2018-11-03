В Риме из-за пожара в больнице эвакуировали сотни пациентов

Фото: больница Вилла-Сан-Пьетро (ANSA)

Причиной пожара стало короткое замыкание

В итальянской столице Риме из-за пожара в больнице Вилла-Сан-Пьетро было эвакуировано несколько сотен пациентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как сообщается, причиной пожара в римской больнице Вилла-Сан-Пьетро стало короткое замыкание. Возгорание зафиксировали около 04:00 в субботу, 3 ноября. Оно сопровождалось сильным задымлением.

Отмечается, что дым распространился в том числе на отделение реанимации. Всех пациентов больницы удалось вовремя вывести из учреждения.

"Сейчас эвакуировано около 400 пациентов, часть из них уже вывезли. Как отмечается, в больнице, где произошел пожар, нет электроснабжения, поэтому она непригодна для лечения и проживания пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре в результате пожара в многоэтажке погибли 3 человека, среди них - ребенок. Еще один ребенок получил ранения и был госпитализирован.