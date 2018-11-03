У Римі через пожежу в лікарні евакуювали сотні пацієнтів

Фото: лікарня Вілла Сан-П’єтро (ANSA)

Причиною пожежі стало коротке замикання

У італійській столиці Римі через пожежу в лікарні Вілла Сан-П’єтро було евакуйовано декілька сотень пацієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як повідомляється, причиною пожежі в римській лікарні Вілла Сан-П’єтро стало коротке замикання. Займання зафіксували близько 04:00 в суботу, 3 листопада. Воно супроводжувалося сильним задимленням.

Зазначається, що дим поширився в тому числі на відділення реанімації. Всіх пацієнтів лікарні вдалося вчасно вивести з установи.

"Зараз евакуйовано близько 400 пацієнтів, частину з них вже вивезли. Як зазначається, у лікарні, де сталася пожежа, немає електропостачання, тому вона непридатна для лікування і проживання пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинули 3 людини, серед них - дитина. Ще одна дитина отримала поранення та була госпіталізована.