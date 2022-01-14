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В Риме похоронили главу Европарламента Давида Сассоли

Автор: Ольга Белей

Похороны председателя Европейского парламента Давида Сассоли, умершего 11 января, с государственными почестями состоялись сегодня, 14 января, в Риме. На церемонии присутствовали около 300 человек, включая президента Италии Серджо Маттареллу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"Европа провожает в последний путь Давида Сассоли. В четверг в мэрии Рима началась гражданская панихида по спикеру Европарламента. В числе первых проститься с одним из известнейших государственных деятелей пришли президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Марио Драги", - пишет издание.

Давида Сассоли похоронили с государственными почестями. Траурная церемония состоялась в церкви Санта-Мария-дельи-Манджели на площади Республики в Риме. В ней приняли участие итальянские и европейские политики и государственные деятели, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Напомним, в Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Накануне он был госпитализирован.

Это стало второй госпитализацией спикера за последнее время. В сентябре 2021 года Сассоли попал в больницу с пневмонией. Тесты на коронавирус тогда показали отрицательный результат.

Он занимал должность президента Европейского парламента с июля 2019 года.

Ранее мы писали, что глава Европарламента попал в больницу из-за проблем иммунной системы.

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Италия