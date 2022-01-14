В Риме похоронили главу Европарламента Давида Сассоли

Похороны председателя Европейского парламента Давида Сассоли, умершего 11 января, с государственными почестями состоялись сегодня, 14 января, в Риме. На церемонии присутствовали около 300 человек, включая президента Италии Серджо Маттареллу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.