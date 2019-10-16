В Риме автобус влетел в дерево, есть пострадавшие

В среду утром, 16 октября, в столице Италии Риме автобус с пассажирами влетел в дерево, в результате чего пострадали 29 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как сообщается, авария произошлав час пик на Виа Кассия на перекрестке с Виа Ориоло.

Службы экстренной помощи всех пострадавших госпитализировали.

Издание отмечает, что девять человек получили серьезные ранения, а пяти или шести пострадавшим оказали помощь на месте происшествия.

После аварии район перекрыли. Правоохранители устанавливают причину столкновения.

Фото: ДТП в Риме (twitter com MercurioPsi)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 22 мая возле итальянского города Сиена в регионе Тоскана попал в аварию автобус с туристами, предположительно гражданами России. В результате ДТП один человек погиб, еще десять получили ранения.

Кроме того, в Харькове произошло ДТП, в котором автомобиль совершил наезд на женщину и ее двоих детей. Всех троих пострадавших доставили в больницу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаевской области в результате аварии между двумя автомобилями погибли четыре человека, еще шесть человек получили повреждения. Позже виновника ДТП задержали.