За рік виявлено 420 груп, що незаконно переправляли чоловіків за кордон, - ДПСУ

За словами Демченка, 28 груп, що займались протиправною діяльністю, було викрито в жовтні.

"Це й організатори, і посібники, які входили до таких груп, які за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону", - додав він.

Водночас речник Держприкордонслужби зауважив, що починаючи з вересня тенденція до кількості тих громадян, які для себе обирають спробу незаконного перетину кордону, зменшується.

За його словами, серед інших чинників на це впливають погодні умови.