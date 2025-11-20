UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

За рік виявлено 420 груп, що незаконно переправляли чоловіків за кордон, - ДПСУ

Фото: прикордонники України та Молдови (Facebook DPSUkraine)
Автор: Марина Балабан

Прикордонники і правоохоронці протягом року викрили 420 злочинних груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Держприкордонслужби Андрія Демченка на брифінгу в "Укрінформі".

За словами Демченка, 28 груп, що займались протиправною діяльністю, було викрито в жовтні.

"Це й організатори, і посібники, які входили до таких груп, які за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону", - додав він.

Водночас речник Держприкордонслужби зауважив, що починаючи з вересня тенденція до кількості тих громадян, які для себе обирають спробу незаконного перетину кордону, зменшується.

За його словами, серед інших чинників на це впливають погодні умови.

Хто з чоловіків має право на виїзд за кордон

Як писало РБК-Україна, з 28 жовтня набули чинності нові правила перетину кордону. Вони не змінюють порядок виїзду військовозобов’язаних, але уточнюють, як перевіряють їхні військово-облікові дані.

Головна новація – повна цифровізація процесу. Тепер прикордонники перевіряють інформацію безпосередньо через державні електронні реєстри, а не за паперовими документами.

Також юристи пояснювали: під час мобілізації і діє воєнного стану в Україні переважна частина чоловіків з відстрочкою мають можливість виїзду за кордон. Але не всі категорії.

Безперешкодно перетинати кордон за умови наявності підтверджуючих документів мають право:

  • чоловіки з групою інвалідності;
  • ті, хто супроводжує одного з батьків, який має 1 або 2 групу інвалідності;
  • ті, хто має на утриманні трьох неповнолітніх дітей;
  • батьки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю.

Про те, що треба для виїзду за кордон у відпустку при броні та чи випустять з країни, якщо є всі документи, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВиїзд за кордонПрикордонна служба