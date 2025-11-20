За год выявлено 420 групп, которые незаконно переправляли мужчин за границу, - ГПСУ

По словам Демченко, 28 групп, которые занимались противоправной деятельностью, были разоблачены в октябре.

"Это и организаторы, и пособники, которые входили в такие группы, которые за деньги обещали людям содействие в незаконном пересечении границы", - добавил он.

В то же время представитель Госпогранслужбы отметил, что начиная с сентября тенденция к количеству тех граждан, которые для себя выбирают попытку незаконного пересечения границы, уменьшается.

По его словам, среди других факторов на это влияют погодные условия.