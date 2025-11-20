За год выявлено 420 групп, которые незаконно переправляли мужчин за границу, - ГПСУ

Пограничники и правоохранители в течение года разоблачили 420 преступных групп, которые незаконно переправляли мужчин за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко на брифинге в "Укринформе".
По словам Демченко, 28 групп, которые занимались противоправной деятельностью, были разоблачены в октябре.
"Это и организаторы, и пособники, которые входили в такие группы, которые за деньги обещали людям содействие в незаконном пересечении границы", - добавил он.
В то же время представитель Госпогранслужбы отметил, что начиная с сентября тенденция к количеству тех граждан, которые для себя выбирают попытку незаконного пересечения границы, уменьшается.
По его словам, среди других факторов на это влияют погодные условия.
Как писало РБК-Украина, с 28 октября вступили в силу новые правила пересечения границы. Они не меняют порядок выезда военнообязанных, но уточняют, как проверяют их военно-учетные данные.
Главная новация - полная цифровизация процесса. Теперь пограничники проверяют информацию непосредственно через государственные электронные реестры, а не по бумажным документам.
Также юристы объясняли: во время мобилизации и действует военного положения в Украине большая часть мужчин с отсрочкой имеют возможность выезда за границу. Но не все категории.
Беспрепятственно пересекать границу при условии наличия подтверждающих документов имеют право:
О том, что нужно для выезда за границу в отпуск при брони и выпустят ли из страны, если есть все документы, - читайте в материале РБК-Украина.