За рік виявлено 420 груп, що незаконно переправляли чоловіків за кордон, - ДПСУ
Прикордонники і правоохоронці протягом року викрили 420 злочинних груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Держприкордонслужби Андрія Демченка на брифінгу в "Укрінформі".
За словами Демченка, 28 груп, що займались протиправною діяльністю, було викрито в жовтні.
"Це й організатори, і посібники, які входили до таких груп, які за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону", - додав він.
Водночас речник Держприкордонслужби зауважив, що починаючи з вересня тенденція до кількості тих громадян, які для себе обирають спробу незаконного перетину кордону, зменшується.
За його словами, серед інших чинників на це впливають погодні умови.
Хто з чоловіків має право на виїзд за кордон
Як писало РБК-Україна, з 28 жовтня набули чинності нові правила перетину кордону. Вони не змінюють порядок виїзду військовозобов’язаних, але уточнюють, як перевіряють їхні військово-облікові дані.
Головна новація – повна цифровізація процесу. Тепер прикордонники перевіряють інформацію безпосередньо через державні електронні реєстри, а не за паперовими документами.
Також юристи пояснювали: під час мобілізації і діє воєнного стану в Україні переважна частина чоловіків з відстрочкою мають можливість виїзду за кордон. Але не всі категорії.
Безперешкодно перетинати кордон за умови наявності підтверджуючих документів мають право:
- чоловіки з групою інвалідності;
- ті, хто супроводжує одного з батьків, який має 1 або 2 групу інвалідності;
- ті, хто має на утриманні трьох неповнолітніх дітей;
- батьки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю.
