ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

За рік виявлено 420 груп, що незаконно переправляли чоловіків за кордон, - ДПСУ

Україна , Четвер 20 листопада 2025 03:50
UA EN RU
За рік виявлено 420 груп, що незаконно переправляли чоловіків за кордон, - ДПСУ Фото: прикордонники України та Молдови (Facebook DPSUkraine)
Автор: Марина Балабан

Прикордонники і правоохоронці протягом року викрили 420 злочинних груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Держприкордонслужби Андрія Демченка на брифінгу в "Укрінформі".

За словами Демченка, 28 груп, що займались протиправною діяльністю, було викрито в жовтні.

"Це й організатори, і посібники, які входили до таких груп, які за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону", - додав він.

Водночас речник Держприкордонслужби зауважив, що починаючи з вересня тенденція до кількості тих громадян, які для себе обирають спробу незаконного перетину кордону, зменшується.

За його словами, серед інших чинників на це впливають погодні умови.

Хто з чоловіків має право на виїзд за кордон

Як писало РБК-Україна, з 28 жовтня набули чинності нові правила перетину кордону. Вони не змінюють порядок виїзду військовозобов’язаних, але уточнюють, як перевіряють їхні військово-облікові дані.

Головна новація – повна цифровізація процесу. Тепер прикордонники перевіряють інформацію безпосередньо через державні електронні реєстри, а не за паперовими документами.

Також юристи пояснювали: під час мобілізації і діє воєнного стану в Україні переважна частина чоловіків з відстрочкою мають можливість виїзду за кордон. Але не всі категорії.

Безперешкодно перетинати кордон за умови наявності підтверджуючих документів мають право:

  • чоловіки з групою інвалідності;
  • ті, хто супроводжує одного з батьків, який має 1 або 2 групу інвалідності;
  • ті, хто має на утриманні трьох неповнолітніх дітей;
  • батьки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю.

Про те, що треба для виїзду за кордон у відпустку при броні та чи випустять з країни, якщо є всі документи, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Виїзд за кордон Прикордонна служба
Новини
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті