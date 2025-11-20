За год выявлено 420 групп, которые незаконно переправляли мужчин за границу, - ГПСУ
Пограничники и правоохранители в течение года разоблачили 420 преступных групп, которые незаконно переправляли мужчин за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко на брифинге в "Укринформе".
По словам Демченко, 28 групп, которые занимались противоправной деятельностью, были разоблачены в октябре.
"Это и организаторы, и пособники, которые входили в такие группы, которые за деньги обещали людям содействие в незаконном пересечении границы", - добавил он.
В то же время представитель Госпогранслужбы отметил, что начиная с сентября тенденция к количеству тех граждан, которые для себя выбирают попытку незаконного пересечения границы, уменьшается.
По его словам, среди других факторов на это влияют погодные условия.
Кто из мужчин имеет право на выезд за границу
Как писало РБК-Украина, с 28 октября вступили в силу новые правила пересечения границы. Они не меняют порядок выезда военнообязанных, но уточняют, как проверяют их военно-учетные данные.
Главная новация - полная цифровизация процесса. Теперь пограничники проверяют информацию непосредственно через государственные электронные реестры, а не по бумажным документам.
Также юристы объясняли: во время мобилизации и действует военного положения в Украине большая часть мужчин с отсрочкой имеют возможность выезда за границу. Но не все категории.
Беспрепятственно пересекать границу при условии наличия подтверждающих документов имеют право:
- мужчины с группой инвалидности;
- те, кто сопровождает одного из родителей, который имеет 1 или 2 группу инвалидности;
- те, кто имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей;
- родители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.
О том, что нужно для выезда за границу в отпуск при брони и выпустят ли из страны, если есть все документы, - читайте в материале РБК-Украина.