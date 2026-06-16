Рік за три: як ветеранам війни зараховують пенсійний стаж і які є доплати

Ветерани війни в Україні мають право на особливі умови пенсійного забезпечення - вищі виплати, надбавки та можливість вийти на пенсію раніше за інших.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.
Базовий розмір пенсії формується з двох складових - страхового стажу та заробітної плати, з якої людина сплачувала внески.
Якщо після всіх розрахунків сума виходить нижчою за державний мінімум, різницю покривають щомісячною адресною допомогою. Тобто учасник бойових дій не отримає менше, ніж гарантує держава.
Окрім основної пенсії, учасники бойових дій мають право на:
Ветерани можуть оформити пенсію раніше за загальний вік:
Є ще одна перевага: час служби в зоні бойових дій зараховується до стажу у співвідношенні 1:3. Тобто один рік у зоні бойових дій дорівнює трьом рокам звичайного стажу.
Для ветеранів з інвалідністю діє окремий порядок нарахування. Розмір виплат залежить від групи інвалідності та причини її встановлення.
Якщо інвалідність пов'язана із захистом держави:
Якщо ж інвалідність виникла з інших причин, виплати становлять 70%, 60% і 40% відповідно.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, хто в Україні може вийти на пенсію раніше 60 років. Держава передбачила кілька категорій пільговиків. Ветерани увійшли до цього переліку разом з іншими групами населення.
Тим часом РБК-Україна також писало про те, хто з українців отримує понад 300 гривень пенсії. Йдеться про мінімальні виплати, які й досі отримує частина пенсіонерів.