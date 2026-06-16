Год за три: как ветеранам войны зачисляют пенсионный стаж и какие существуют доплаты

Ветераны войны в Украине имеют право на особые условия пенсионного обеспечения - более высокие выплаты, надбавки и возможность выйти на пенсию раньше других.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.
Базовый размер пенсии формируется из двух составляющих - страхового стажа и заработной платы, с которой человек платил взносы.
Если после всех расчетов сумма оказывается ниже государственного минимума, разницу покрывают ежемесячной адресной помощью. То есть участник боевых действий не получит меньше, чем гарантирует государство.
Помимо основной пенсии, участники боевых действий имеют право на:
Ветераны могут оформить пенсию раньше общего возраста:
Есть еще одно преимущество: время службы в зоне боевых действий засчитывается в стаж в соотношении 1:3. То есть один год в зоне боевых действий равен трем годам обычного стажа.
Для ветеранов с инвалидностью действует отдельный порядок начисления. Размер выплат зависит от группы инвалидности и причины ее установления.
Если инвалидность связана с защитой государства:
Если же инвалидность возникла по другим причинам, выплаты составляют 70%, 60% и 40% соответственно.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о том, кто в Украине может выйти на пенсию до 60 лет. Государство предусмотрело несколько категорий льготников. Ветераны вошли в этот перечень наряду с другими группами населения.
Между тем РБК-Украина также писало о том, кто из украинцев получает более 300 гривен пенсии. Речь идет о минимальных выплатах, которые до сих пор получает часть пенсионеров.