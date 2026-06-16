Год за три: как ветеранам войны зачисляют пенсионный стаж и какие существуют доплаты

От чего зависит размер пенсии

Базовый размер пенсии формируется из двух составляющих - страхового стажа и заработной платы, с которой человек платил взносы.

Если после всех расчетов сумма оказывается ниже государственного минимума, разницу покрывают ежемесячной адресной помощью. То есть участник боевых действий не получит меньше, чем гарантирует государство.

Какие надбавки положены ветеранам

Помимо основной пенсии, участники боевых действий имеют право на:

ежемесячную надбавку - 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность ( 648,75 гривен ежемесячно по состоянию на 2025 год);

ежемесячно по состоянию на 2025 год); целевую денежную помощь.

Досрочный выход на пенсию

Ветераны могут оформить пенсию раньше общего возраста:

мужчины - с 55 лет при наличии 25 лет страхового стажа;

женщины - с 50 лет при наличии 20 лет стажа.

Есть еще одно преимущество: время службы в зоне боевых действий засчитывается в стаж в соотношении 1:3. То есть один год в зоне боевых действий равен трем годам обычного стажа.

Пенсия по инвалидности

Для ветеранов с инвалидностью действует отдельный порядок начисления. Размер выплат зависит от группы инвалидности и причины ее установления.

Если инвалидность связана с защитой государства:

I группа - 100% денежного обеспечения;

II группа - 80%;

III группа - 60%.

Если же инвалидность возникла по другим причинам, выплаты составляют 70%, 60% и 40% соответственно.