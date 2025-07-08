Рік після удару по "Охматдиту": ГУР назвало виробників ракет Х-101, які досі без санкцій

ГУР опублікувало дані у розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions, де оприлюднено "начинку" ракети Х-101 - від турбореактивного двигуна та системи наведення до електроніки, підшипників і поковок. Усього зазначено понад 70 підприємств-розробників і виробників ракети та її складових.

За інформацією ГУР, десятки з цих компаній усе ще мають доступ до обладнання, компонентної бази та технологій, критично важливих для виробництва ракет.

"Рік тому Росія вчинила черговий воєнний злочин - цілеспрямовано вдарила крилатою ракетою Х-101 по одному з корпусів дитячої лікарні "Охматдит". Внаслідок удару загинуло двоє людей, ще понад 50 - постраждали, зокрема діти", - нагадали у розвідці.