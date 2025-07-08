Рік після удару по "Охматдиту": ГУР назвало виробників ракет Х-101, які досі без санкцій

Десятки підприємств, причетних до виробництва російської крилатої ракети Х-101, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
ГУР опублікувало дані у розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions, де оприлюднено "начинку" ракети Х-101 - від турбореактивного двигуна та системи наведення до електроніки, підшипників і поковок. Усього зазначено понад 70 підприємств-розробників і виробників ракети та її складових.
За інформацією ГУР, десятки з цих компаній усе ще мають доступ до обладнання, компонентної бази та технологій, критично важливих для виробництва ракет.
"Рік тому Росія вчинила черговий воєнний злочин - цілеспрямовано вдарила крилатою ракетою Х-101 по одному з корпусів дитячої лікарні "Охматдит". Внаслідок удару загинуло двоє людей, ще понад 50 - постраждали, зокрема діти", - нагадали у розвідці.
Нагадаємо, 8 липня 2024 року внаслідок масованого ракетного удару РФ у Києві було пошкоджено медичний центр "Охматдит". Це найбільша багатопрофільна дитяча лікарня в Україні.
Під час обстрілу було пошкоджено корпуси, зруйновані деякі будівлі медзакладу. Зокрема, знищено корпус відділення токсикології, де перебували важкохворі діти на діалізі.
Унаслідок обстрілу загинуло двоє осіб, серед яких дитячий лікар. Десятки людей були поранені, серед них діти.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці встановили особу російського генерала, який наказав обстріляти "Охматдит". Йдеться про росіянина Сергія Кобилаша.
У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша за воєнні злочини, вчинені проти українців.
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