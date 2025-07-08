Год после удара по "Охматдету": ГУР назвало производителей Х-101, которые до сих пор без санкций

ГУР опубликовало данные в разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions, где обнародована "начинка" ракеты Х-101 - от турбореактивного двигателя и системы наведения до электроники, подшипников и поковок. Всего указано более 70 предприятий-разработчиков и производителей ракеты и ее составляющих.

По информации ГУР, десятки из этих компаний все еще имеют доступ к оборудованию, компонентной базе и технологиям, критически важным для производства ракет.

"Год назад Россия совершила очередное военное преступление - целенаправленно ударила крылатой ракетой Х-101 по одному из корпусов детской больницы "Охматдет". В результате удара погибли два человека, еще более 50 - пострадали, в том числе дети", - напомнили в разведке.