За рік охочих воювати в РФ проти України впало на 20%, - ISW

У своєму звіті аналітики відзначили публікацію медіа "Вічні історії". Джерело видання, пославшись на дані про витрати федерального бюджету РФ, повідомило, що в першому кварталі 2026 року одноразові бонуси за призов після підписання контракту з Міноборони отримали 71 200 осіб. Це на 20% менше, ніж у 2025 році.

"За весь 2025 рік контракти з Міністерством оборони Росії підписали 363 900 осіб, що на 10% менше, ніж у 2024 році", - цитують аналітики видання.

ISW зазначає, що Росія дедалі більше відчуває труднощі з вербуванням на тлі зростаючих втрат. Тому Кремль змушений виділяти резерви, збільшувати бонуси за підписання контрактів і розширювати таємні мобілізаційні зусилля для боротьби з цим дефіцитом.

Також аналітики пишуть, що РФ, як і раніше, прагне уявити свою головну перевагу в чисельній перевазі, однак перевага України в дронах і ударах середньої дальності нейтралізували цю перевагу. Причина в тому - що Сили оборони завдають РФ непропорційно високих втрат у живій силі та техніці.

"На тлі зниження показників набору новобранців і зростання кількості жертв Кремль створює умови для проведення обмежених, поетапних призовів резервістів з метою заповнити втрати в Україні", - резюмували в ISW.