За рік охочих воювати в РФ проти України впало на 20%, - ISW

У Росії дедалі менше людей, які бажають підписувати контракт із Міноборони РФ і йти воювати проти України. Тенденція на спад почалася ще рік тому і зараз тільки посилилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У своєму звіті аналітики відзначили публікацію медіа "Вічні історії". Джерело видання, пославшись на дані про витрати федерального бюджету РФ, повідомило, що в першому кварталі 2026 року одноразові бонуси за призов після підписання контракту з Міноборони отримали 71 200 осіб. Це на 20% менше, ніж у 2025 році.
"За весь 2025 рік контракти з Міністерством оборони Росії підписали 363 900 осіб, що на 10% менше, ніж у 2024 році", - цитують аналітики видання.
ISW зазначає, що Росія дедалі більше відчуває труднощі з вербуванням на тлі зростаючих втрат. Тому Кремль змушений виділяти резерви, збільшувати бонуси за підписання контрактів і розширювати таємні мобілізаційні зусилля для боротьби з цим дефіцитом.
Також аналітики пишуть, що РФ, як і раніше, прагне уявити свою головну перевагу в чисельній перевазі, однак перевага України в дронах і ударах середньої дальності нейтралізували цю перевагу. Причина в тому - що Сили оборони завдають РФ непропорційно високих втрат у живій силі та техніці.
"На тлі зниження показників набору новобранців і зростання кількості жертв Кремль створює умови для проведення обмежених, поетапних призовів резервістів з метою заповнити втрати в Україні", - резюмували в ISW.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року в ЦПД заявили, що Росія розгорнула активне вербування найманців в Ірані. Зокрема, у низці міст з'явилися листівки з пропозицією приєднатися до армії РФ, у яких пропонували 20 тисяч доларів одноразово і плюс близько 2000 доларів щомісяця.
Також ми писали, що в травні цього року Росія розширила мережу вербування іноземців на війну проти України. Кремль почав активніше залучати громадян африканських країн.