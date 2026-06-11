UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

За рік охочих воювати в РФ проти України впало на 20%, - ISW

06:50 11.06.2026 Чт
2 хв
Наскільки впали темпи залучення добровольців у РФ за останні кілька років?
aimg Едуард Ткач
Фото: удари України дронами знизили перевагу РФ у людях (Getty Images)

У Росії дедалі менше людей, які бажають підписувати контракт із Міноборони РФ і йти воювати проти України. Тенденція на спад почалася ще рік тому і зараз тільки посилилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму звіті аналітики відзначили публікацію медіа "Вічні історії". Джерело видання, пославшись на дані про витрати федерального бюджету РФ, повідомило, що в першому кварталі 2026 року одноразові бонуси за призов після підписання контракту з Міноборони отримали 71 200 осіб. Це на 20% менше, ніж у 2025 році.

"За весь 2025 рік контракти з Міністерством оборони Росії підписали 363 900 осіб, що на 10% менше, ніж у 2024 році", - цитують аналітики видання.

Читайте також: "Або фронт, або депортація": Кремль придумав цинічний спосіб, як загнати іноземців в окопи

ISW зазначає, що Росія дедалі більше відчуває труднощі з вербуванням на тлі зростаючих втрат. Тому Кремль змушений виділяти резерви, збільшувати бонуси за підписання контрактів і розширювати таємні мобілізаційні зусилля для боротьби з цим дефіцитом.

Також аналітики пишуть, що РФ, як і раніше, прагне уявити свою головну перевагу в чисельній перевазі, однак перевага України в дронах і ударах середньої дальності нейтралізували цю перевагу. Причина в тому - що Сили оборони завдають РФ непропорційно високих втрат у живій силі та техніці.

"На тлі зниження показників набору новобранців і зростання кількості жертв Кремль створює умови для проведення обмежених, поетапних призовів резервістів з метою заповнити втрати в Україні", - резюмували в ISW.

Вербування Кремля

Нагадаємо, наприкінці 2025 року в ЦПД заявили, що Росія розгорнула активне вербування найманців в Ірані. Зокрема, у низці міст з'явилися листівки з пропозицією приєднатися до армії РФ, у яких пропонували 20 тисяч доларів одноразово і плюс близько 2000 доларів щомісяця.

Також ми писали, що в травні цього року Росія розширила мережу вербування іноземців на війну проти України. Кремль почав активніше залучати громадян африканських країн.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяВійна в УкраїніМобілізація в Росії