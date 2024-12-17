Рихтування без фарбування: у чому суть такого ремонту авто

Ремонт будь-якого пошкодження кузова обходиться доволі дорого через необхідність фарбувати пошкоджені деталі. Між тим, є технологія PDR – рихтування без фарбування. Чому вона недостатньо поширена і що треба зробити, щоб стати клієнтом таких майстрів?

Про те, як майстрам вдається виправляти ум’ятини на машинах без подальшого фарбування, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Той випадок, коли є сенс сумувати за добрими старими часами, коли трава була зеленіше, а автомобілі – міцнішими. Нинішні авто дійсно роблять з настільки тонкого металу, що кузов легко отримує ум’ятини не тільки від зіткнень, а й від рук, градин і падаючих каштанів. При цьому фарба часто не страждає – але її пошкодить майстер-рихтувальник, який буде вирівнювати метал своїми молотками.

Розуміючи таку несправедливість, передові компанії розробили методи рихтування сталевих деталей без пошкодження лакофарбового покриття. Технологія видалення вм’ятин без фарбування називається PDR (Paintless dent repair – англ.). Цікаво, що нічого особливого для її успішного втілення не потрібно, необхідні лише дві речі: спеціальні навички виконавця і деякий інструмент – нескладний, але особливий.

Як працює рихтування PDR

Суть цієї технології – у роботі з металом в першу чергу з зворотного боку, або принаймні, без грубого впливу на лицьову сторону. Саме цим пояснюється специфіка дій майстра і його інструменту.

Гачки. Певно, найбільш поширений інструмент PDR- майстра. Їх використовують для вирівнювання вм'ятин на панелях, до яких є доступ із зворотнього боку. Гачками загладжують нерівності, поступово просуваючись від країв до центру. Від кривизни гачка залежить зусилля, яке він може передати, і форма вм'ятин, над якими працює майстер.

Коромисла. Ними витягують вм'ятини без прямого доступу із зворотного боку. Використовувані при цьому грибки для приклеювання залежать від площі і глибини вм'ятин.

Зворотні молотки. Вони є різних розмірів і форми, використовують у випадках, подібних попередньому, проте їм не потрібна поверхня для опори по-сусідству.

Пневматичні подушки. За рахунок накачування повітрям вони допомагають виправляти великі вм'ятини, здебільшого на пласких поверхнях.

Пробійники. Ці інструменти бувають із кінчиками різної форми – гострі і округлі, ними осаджують опуклості і послаблюють краї вм'ятини.

Лампа та відбивачі. Освітлювальний прилад PDR-рихтувальника настільки специфічний, про нього варто говорити окремо. За допомогою правильного світла майстер контролює форму вм'ятини в ході роботи з нею, і це спеціальний світильник із можливістю розташування його під різними кутами та на різних відстанях від пошкодженого місця.

Мінуси PDR-рихтування

Недоліки у технології фарбування без рихтування теж є. В першу чергу це чимала ймовірність того, що "на всі сто" виправити пошкодження майстру не вдасться, і на машині залишаться видимі сліди. Як на нас, цей ризик можна прирівняти до ймовірності того, що при класичному способі ремонту маляр не вгадає відтінок фарби.

Коротко

Послуги рихтування без фарбування коштують ще дорожче, ніж звичайне рихтування. Здавалося б, заради економії на фарбуванні можна і доплатити, але… Радимо вам показати ваше пошкодження і PDR-майстру, і звичайному рихтувальнику, і відповідно, маляру. І вже після того приймати рішення – враховуючи також і згадані вище ризики.