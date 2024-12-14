Чому сьогодні так дорого пофарбувати машину: шукаємо відповідь

Є в практиці пересічного автомобіліста кілька видів ремонту, які спроможні засмутити навіть врівноважену і забезпечену людину. Фарбування кузова – у тому числі, і справа не тільки в ціні.

Коли ми говоримо про фарбування автомобіля, слід розуміти, що насправді йдеться про кілька окремих видів робіт, які вимагають тривалих і кваліфікованих операцій. І порушення технологій яких відбивається на фінальному результаті. (До речі, саме тому слід обирати майстерню не стільки за ціною, скільки за якістю робіт.) А ще майте на увазі, що неякісна робота може датись взнаки не відразу, а за кілька місяців, коли заявляти рекламацію буде запізно.

Як фарбують автомобілі

Перш ніж власник побачить своє авто у свіжій фарбі, воно проходить кілька непростих етапів у цеху відновлювального ремонту.

В цілому типовий перелік операцій з фарбування автомобіля такий:

Майстер-колорист підбирає фарбу (колір). Це дуже непроста процедура – і сама по собі, і через те, що потребує недешевого обладнання. Зазвичай маляр їде із зразком оригінальної фарби (бере деталь кузова) до професійного колориста, і замовляє йому певну порцію. Власник машини про це може не знати, він бачить тільки, влучив маляр у колір чи ні;

Маляр (або його помічники) готує поверхню. Шпаклювати часто треба навіть нову кузовну деталь, не говорячи вже про вживані та пошкоджені. Тут теж важливий підбір матеріалів – грунти і шпаклівка різних лакофарбових систем можуть вступити в конфлікт між собою і з фарбою – "підірвати" горішні шари ЛФП, всохнути, просісти, потріскатись;

Власне фарбування. Нанесення лакофарбового покриття теж багатоетапне – грунт, базова фарба, лак – все це вкладається іноді не в один шар, при тому це має бути зроблено правильно, без патьоків, так званих "шагрені" і "непрокрасів". Ідеальне фарбування має виконуватись у спеціальній камері, ізольованій від зовнішньої атмосфери, і все заради того, щоб на кузов не потрапило жодної пилинки. В реальності досвідчені малярі часто працюють без фарбувальної камери, обходячись особливо чистим боксом. Дефекти від потрапляння на мокру фарбу сторонніх частинок потім виправляють поліруванням;

Полірування. До ідеального вигляду пофарбовану і полаковану машину доводять поліруванням. Це може робити як маляр, так і його помічник. Таким чином прибирають патьоки фарби та лаку, "шагрень" та вкраплення у поверхню пилинок і дрібних комашок.

Як складають ціну фарбування

Цінник фарбування авто складається за двома підходами: по окремим деталям – коли йдеться про частковий ремонт і всього авто – коли ремонт був глобальним. В наш час більшість замовлень у майстернях стосуються саме часткового ремонту кузова.

Коли ви спитаєте про ціну фарбування машини, в українській малярній майстерні вам назвуть прайс на повний комплекс робіт, тобто разом з вартістю матеріалів. І це вигідно для клієнта, адже він отримує свого роду гарантією якості роботи: коли вже маляр сам підбирав і купував матеріали, то у випадку незадовільного результату їх не можна буде об’явити причиною невдачі.

Скільки коштує фарбування машини

Ціни на малярні роботи в автосервісі в нашій країні дуже залежать від регіону, де розташована майстерня. Наприклад, якісно пофарбувати одну деталь стане приблизно в таку суму:

Деталь, фарба з ефектом металік чи без – 140–160 доларів у Києві і 70–80 доларів в провінції;

Деталь, фарба 3- компонентна – 180 доларів у столиці і 100 доларів в глибинці;

Машина повністю зовні – від 1000 доларів у Києві і 800–1200 доларів в глибинці;

Машина повністю з прорізами дверей і капотів – від 1200 доларів у Києві і 1000–1200 доларів в регіонах;

Якщо коротко

Коли вам спаде на думку торгуватись з маляром, спершу продумайте, за рахунок чого він може поступитись вам. Добре, якщо це буде за рахунок його заробітку (але це навряд чи), і гірше, коли він зекономить на матеріалах або на підготовці поверхні. І якщо, скажімо, вас не дуже засмутять смужки від шліфувальної шкурки, що проглядатимуть з-під фарби, то відшаровування самої фарби за місяць-два після отримання машини вам точно не потрібні. Одне слово, майте на увазі, що низька ціна фарбування, як і висока, завжди буде чимось обґрунтована, і справа власника авто – зрозуміти, за що він готовий доплатити і чим готовий пожертвувати.