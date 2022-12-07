З Риги до Києва відправили 100 теплових гармат та майже 50 генераторів

Енергетичне обладнання надається Ризькою міською радою для нейтралізації негативних наслідків через російські обстріли столиці України, і є частиною загальної партії допомоги Києву від міста-побратима Риги загальною вартістю 200 тисяч євро, зазначив він.

До Києва 6 грудня відправили 49 дизельних генераторів потужністю 5 кВа кожен і 100 теплових гармат потужністю 25 кВт.

Вони будуть використані для облаштування пунктів обігріву, які організовуються місцевою владою у кожному районі столиці, а також комунальними службами для проведення ремонту систем електро- та теплопостачання.

До кінця року до столиці України з Риги відправлять другу партію енергетичного обладнання, до якої увійдуть ще 30 дизельних генераторів потужністю 5 кВа, а також 5 генераторів потужністю 80-100 кВа.

Посол уточнив, що акція надання допомоги від міста-побратима Києва - Риги, реалізується Ризькою міською думою разом із найбільшим латвійським благодійним фондом Ziedot.lv. Вона проходить під гаслом "Світла і тепла від Риги Києву!"

З Риги до Києва відправили першу партію енергетичного обладнання - теплові гармати та генератори (фото: facebook.com/olexandr.mischenko)