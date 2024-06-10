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Рідні полонених отримуватимуть сповіщення у "Дії": як це працюватиме

Понеділок 10 червня 2024 14:27
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Рідні полонених отримуватимуть сповіщення у "Дії": як це працюватиме Фото: рідні полонених отримуватимуть сповіщення у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Координаційний штаб інформуватиме родини щодо зміни статусу полонених через застосунок "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дія".

"Очікувати рідну людину з полону нестерпно важко. Цим і користуються росіяни. Надсилають близьким полонених есемески з пропозиціями заплатити кошти, щоб "пришвидшити" обмін. Або поширюють неправдиві відомості, імітуючи повідомлення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - розповідає пресслужба.

Аби захистити родини від ворожої дезінформації, усі сповіщення з кабінету Координаційного штабу надходитимуть в "Дію" також.

Для того, щоб отримувати сповіщення, необхідно:

  • якщо людина зникла - зареєструйте особистий кабінет на сайті Координаційного штабу;
  • подайте заявку про зникнення;
  • у "Дію" приходитимуть сповіщення про те, що заявку було підтверджено, до справи було додано нову інформацію, чи те, що людину звільнили з полону.

"Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, - також буде сповіщення в "Дії", - відзначає пресслужба.

Сповіщення після вищезгаданих кроків надходитимуть автоматично у "Дію", якщо ви:

  • авторизовані в застосунку;
  • маєте верифіковану картку платника податків;
  • подавали заявку через особистий кабінет у Координаційному штабі.

Послуги в "Дії"

Загалом застосунок постійно удосконалюється, додає нові послуги, нові електронні документи й інше. Це допомагає позбутись роботи з фізичними екземплярами документів, або ж зекономити час на поході до держустанов. Як приклад, вже незабаром на порталі дозволять актуалізувати дані у Реєстрі територіальної громади. Зокрема в застосунку можна придбати можна придбати облігації, аби підтримати економіку країни.

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