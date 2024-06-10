ua en ru
Пн, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Родные пленных будут получать уведомления в "Дія": как это будет работать

Понедельник 10 июня 2024 14:27
UA EN RU
Родные пленных будут получать уведомления в "Дія": как это будет работать Фото: родные пленных будут получать уведомления в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Координационный штаб будет информировать семьи о смене статуса пленных через приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

"Ожидать родного человека из плена невыносимо тяжело. Этим и пользуются россияне. Присылают близким пленных эсэмэски с предложениями заплатить деньги, чтобы "ускорить" обмен. Или распространяют ложные сведения, имитируя сообщения от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - рассказывает пресс-служба.

Чтобы защитить семьи от вражеской дезинформации, все сообщения из кабинета Координационного штаба будут поступать в "Дія" также.

Для того, чтобы получать уведомления, необходимо:

  • если человек пропал - зарегистрируйте личный кабинет на сайте Координационного штаба;
  • подайте заявку о пропаже;
  • в "Дію" будут приходить уведомления о том, что заявка была подтверждена, к делу была добавлена новая информация, или то, что человека освободили из плена.

"Если человек считался пропавшим без вести, а потом удалось подтвердить, что он в плену, - также будет оповещение в „Дії“, - отмечает пресс-служба.

Оповещения после вышеупомянутых шагов будут поступать автоматически в "Дію", если вы:

  • авторизованы в приложении;
  • имеете верифицированную карточку налогоплательщика;
  • подавали заявку через личный кабинет в Координационном штабе.

Услуги в "Дія"

В целом, приложение постоянно совершенствуется, добавляет новые услуги, новые электронные документы и прочее. Это помогает избавиться от работы с физическими экземплярами документов, или сэкономить время на походе в госучреждения. Как пример, уже в скором времени на портале разрешат актуализировать данные в Реестре территориального общества. В частности, в приложении можно приобрести можно приобрести облигации, чтобы поддержать экономику страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия
NEWS
Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу
Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу
DAILY
Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет