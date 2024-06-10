Родные пленных будут получать уведомления в "Дія": как это будет работать

Координационный штаб будет информировать семьи о смене статуса пленных через приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

"Ожидать родного человека из плена невыносимо тяжело. Этим и пользуются россияне. Присылают близким пленных эсэмэски с предложениями заплатить деньги, чтобы "ускорить" обмен. Или распространяют ложные сведения, имитируя сообщения от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - рассказывает пресс-служба.

Чтобы защитить семьи от вражеской дезинформации, все сообщения из кабинета Координационного штаба будут поступать в "Дія" также.

Для того, чтобы получать уведомления, необходимо:

если человек пропал - зарегистрируйте личный кабинет на сайте Координационного штаба;

подайте заявку о пропаже;

в "Дію" будут приходить уведомления о том, что заявка была подтверждена, к делу была добавлена новая информация, или то, что человека освободили из плена.

"Если человек считался пропавшим без вести, а потом удалось подтвердить, что он в плену, - также будет оповещение в „Дії“, - отмечает пресс-служба.

Оповещения после вышеупомянутых шагов будут поступать автоматически в "Дію", если вы:

авторизованы в приложении;

имеете верифицированную карточку налогоплательщика;

подавали заявку через личный кабинет в Координационном штабе.

Услуги в "Дія"

В целом, приложение постоянно совершенствуется, добавляет новые услуги, новые электронные документы и прочее. Это помогает избавиться от работы с физическими экземплярами документов, или сэкономить время на походе в госучреждения. Как пример, уже в скором времени на портале разрешат актуализировать данные в Реестре территориального общества. В частности, в приложении можно приобрести можно приобрести облигации, чтобы поддержать экономику страны.