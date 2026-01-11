"Рідкісноземельна" загроза: США закликатимуть інші країни зменшити залежність від Китаю

12 січня Бессент проведе зустріч з дванадцятьма високопосадовцями з інших країн, повідомило одне з джерел видання. Гості Бессента - міністри фінансів та високопоставлені чиновники з розвинених економік G7, Європейського Союзу, Австралії, Індії, Південної Кореї та Мексики.

Усі разом перераховані держави та блоки забезпечують 60% світового попитку на критично важливі мінерали. Саме із їх представниками Бессент буде говорити про зменшення залежності від Китаю.

"Це дуже велике починання. Тут багато різних точок зору, задіяно багато різних країн, і нам справді просто потрібно рухатися швидше", - зазначило джерело.

Сам Бессент в коментарі виданню сказав, що наполягав на подібній зустрічі ще з червня, коли в Канаді пройшов саміт лідерів G7. Тоді міністр виступив із презентацією щодо питання рідкісноземельних мінералів перед керівництвом США, Великої Британії, Японії, Канади, Німеччини, Франції, Італії та Європейського Союзу.

Проте єдиною країною, яка дійсно вжила заходів із забезпечення ланцюгів постачання та зменшення залежності від Пекіна, опинилася Японія. Інші держави не продемонстрували "терміновості", на яку розраховував міністр.

Домінування Китаю

Китай наразі домінує у сфері постачання критично важливих мінералів. Китай утримує від 47% до 87% постачань міді, літію, кобальту, графіту та рідкісноземельних елементів. Ці мінерали - важлива складова, яка використовується в оборонних технологіях, напівпровідниках, компонентах відновлюваної енергії, батареях та процесах переробки.

Через постійні погрози Китаю запровадити суворий експортний контроль над постачаннями критичних матеріалів, цивілізовані країни перебувають під постійною загрозою переривання виробництва. Проте навіть в таких умовах, зазначило джерело, можна очікувати максимум заяви, проте жодних конкретних спільних дій не буде.

"Сполучені Штати готові зібрати всіх разом, продемонструвати лідерство та поділитися своїми планами на майбутнє... Ми готові діяти разом з тими, хто відчуває подібний рівень терміновості... а інші можуть приєднатися, коли усвідомлять, наскільки це серйозно", - додав чиновник.