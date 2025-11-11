Китай обмежить експорт рідкісноземельних металів оборонним компаніям США, - WSJ

Уряд Китаю розробляє механізм для експортних поставок до США рідкісноземельних металів, за допомогою якого розраховує не допустити потрапляння сировини американським оборонним компаніям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Видання уточнює, що метою нового плану Китаю є одночасно полегшити своїм компаніям постачання рідкоземів до США для використання у цивільних цілях. Регуляційна схема буде нагадувати систему перевірки кінцевого користувача, яка введена у Сполучених Штатах ще у 2007 році.

У рамках цієї програми низка китайських компаній одержують дозвіл на купівлю спеціальних товарів на підставі загального дозволу – по суті спрощеного механізму схвалення експорту.

Їм не потрібно оформлювати індивідуальні ліцензії на кожну покупку. Водночас, іноді китайські компанії в рамках позбавляють цього дозволу, що викликає обурення в Пекіні, зазначає WSJ.

Нововведення дозволить Китаю виконати умови США щодо сприяння експорту рідкісноземельних ресурсів. Водночас, за даними джерел видання, плани Пекіна можуть надалі змінитись.