Китай обмежить експорт рідкісноземельних металів оборонним компаніям США, - WSJ
Уряд Китаю розробляє механізм для експортних поставок до США рідкісноземельних металів, за допомогою якого розраховує не допустити потрапляння сировини американським оборонним компаніям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Видання уточнює, що метою нового плану Китаю є одночасно полегшити своїм компаніям постачання рідкоземів до США для використання у цивільних цілях. Регуляційна схема буде нагадувати систему перевірки кінцевого користувача, яка введена у Сполучених Штатах ще у 2007 році.
У рамках цієї програми низка китайських компаній одержують дозвіл на купівлю спеціальних товарів на підставі загального дозволу – по суті спрощеного механізму схвалення експорту.
Їм не потрібно оформлювати індивідуальні ліцензії на кожну покупку. Водночас, іноді китайські компанії в рамках позбавляють цього дозволу, що викликає обурення в Пекіні, зазначає WSJ.
Нововведення дозволить Китаю виконати умови США щодо сприяння експорту рідкісноземельних ресурсів. Водночас, за даними джерел видання, плани Пекіна можуть надалі змінитись.
Нагадаємо, раніше Китай призупинив дію заборони на експорт до Сполучених Штатів галію, германію, сурми, надтвердих матеріалів та інших рідкісноземельних металів, які було заборонено експортувати з грудня 2024 року.
Окрім того, 6 листопада Китай на рік призупинив дію обмежень, запроваджених у березні, щодо постачання товарів подвійного призначення 31 американській компанії, переважно з оборонної та аерокосмічної сфер. Це сталося після зустрічі президента США Дональда Трампа з керівником Китаю Сі Цзіньпіном в Південній Кореї.