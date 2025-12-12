Трамп формує нову коаліцію для протистояння Китаю, - Politico

Адміністрація президента США Дональда Трампа формує нову коаліцію, метою якої є зменшення впливу Китаю на ринок рідкісноземельних елементів, а також обмеження його переваг у сфері штучного інтелекту та інших технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, США вже сьогодні, 12 грудня, планують підписати декларацію Pax Silica, що об’єднає Сінгапур, Австралію, Японію, Південну Корею та Ізраїль для спільної роботи над подоланням дефіциту доступу до ключових мінеральних ресурсів. Згодом команда Трампа прагне долучити до ініціативи ще більше країн.

"Це коаліційна промислова політика економічної безпеки, і вона є проривною, тому що нині не існує платформи, де ми могли б разом обговорювати економіку штучного інтелекту й нашу конкуренцію з Китаєм у цій сфері", - заявив заступник держсекретаря США з питань економічного зростання, енергетики та довкілля Джекоб Хелберг.

Також, за його словами, коаліція покликана фактично заблокувати ініціативу Китаю "Один пояс – один шлях", позбавивши Китай можливості "купувати порти, основні автомагістралі, транспортні та логістичні коридори".

Підписання декларації стане стартом одноденного саміту Pax Silica, у якому також братимуть участь представники ЄС, Канади, Нідерландів і ОАЕ. Під час зустрічі планується обговорити співпрацю в галузі видобутку, переробки мінералів та логістики.