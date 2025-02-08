Рідкісне явище. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

"9 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначати поле дуже високого атмосферного тиску (що у нас трапляється не так часто!), та холодне повітря арктичного походження", - кажуть синоптики.

Опадів не буде, а переважатиме північно-східний жвавий вітер помірної швидкості, в Криму та Приазов'ї місцями з поривами 15-20 м/с, підсилюючи відчуття холоду.

"Денна температура прогнозується від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 2-8° тепла. Температура вночі 4-10° морозу, в Карпатах вночі 7-14° морозу, вдень 0-6° морозу", - додали в "Укргідрометцентрі".