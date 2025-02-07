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Погода налагодиться, але є нюанс. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Україна, П'ятниця 07 лютого 2025 18:30
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Погода налагодиться, але є нюанс. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 8-9 лютого в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ні снігу, ні дощів, в Україні на вихідних, 8-9 лютого, не буде. Але без морозу в ці дні не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Субота, 8 лютого

У суботу, 8 лютого, в Україні буде сухо, крім Криму, де ймовірний сніг. Але навіть удень у більшості областей очікується мороз. Так, уночі мінусова температура максимально опуститься до -9 градусів. Такий мороз уночі ймовірний:

  • у Рівненській, Житомирській;
  • у Сумській, Вінницькій областях.

Удень у більшості областей "мінус" збережеться. Зокрема, навіть у Криму вдень буде в межах -1...+1. Але будуть регіони, де очікується відчутний "плюс", а саме:

  • до +2 градусів буде в Миколаївській та Херсонській областях;
  • до +6 градусів на Закарпатті.

У Києві 8 лютого без опадів, уночі -6...-8, удень -1...-3 градуси.

Погода налагодиться, але є нюанс. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні
Погода в Україні 8 лютого (meteo.gov.ua)

Неділя, 9 лютого

У неділю, 9 лютого, вночі мороз посилиться. Так, уночі в Чернівецькій області температура опуститься максимально до -10 градусів. -9 градусів буде на Прикарпатті, у Сумській та Харківській областях. Також у більшості регіонів утримаються -8 градусів.

Вдень мінімально буде в Харківській області, до -4 градусів. Максимально "спекотно" буде на Закарпатті, в межах +5...+7 градусів. Крім того:

  • до +2 градусів удень буде на Волині, у Чернівецькій, Одеській областях;
  • до +3 градусів підніметься температура вдень на Прикарпатті;
  • до +4 градусів - у Львівській області.

У Києві 9 лютого буде без дощів і снігу, вночі -6...-8, удень -1...-....+1 градусів.
Погода налагодиться, але є нюанс. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні
Погода в Україні 9 лютого (meteo.gov.ua)

Чому в Україні опадів на вихідних не очікується?

Як раніше писали синоптики, і дійсно суттєвих опадів в Україні найближчим часом не очікується. Це пов'язано з тим, що через вплив антициклону в Україні росте атмосферний тиск.

Водночас з огляду на таку ситуацію, від високого атмосферного тиску в людей може боліти голова.

До того ж на наступному тижні погода істотно не зміниться очікуються антициклон, без опадів, морозні ночі, прохолодний день.

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