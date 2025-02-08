Редкое явление. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

"9 февраля погоду в Украине будет продолжать определять поле очень высокого атмосферного давления (что у нас случается не так часто!), и холодный воздух арктического происхождения", - говорят синоптики.

Осадков не будет, а будет преобладать северо-восточный оживленный ветер умеренной скорости, в Крыму и Приазовье местами с порывами 15-20 м/с, усиливая ощущение холода.

"Дневная температура прогнозируется от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье 2-8° тепла. Температура ночью 4-10° мороза, в Карпатах ночью 7-14° мороза, днем 0-6° мороза", - добавили в "Укргидрометцентре".