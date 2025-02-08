Редкое явление. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погоду в Украине 9 февраля будет определять поле очень высокого атмосферного давления, что бывает довольно редко. На Закарпатье ожидается до 8° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"9 февраля погоду в Украине будет продолжать определять поле очень высокого атмосферного давления (что у нас случается не так часто!), и холодный воздух арктического происхождения", - говорят синоптики.
Осадков не будет, а будет преобладать северо-восточный оживленный ветер умеренной скорости, в Крыму и Приазовье местами с порывами 15-20 м/с, усиливая ощущение холода.
"Дневная температура прогнозируется от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье 2-8° тепла. Температура ночью 4-10° мороза, в Карпатах ночью 7-14° мороза, днем 0-6° мороза", - добавили в "Укргидрометцентре".
Ни снега, ни дождей, в Украине на выходных, 8-9 февраля, не будет. Но без мороза в эти дни не обойдется. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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