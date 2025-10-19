Рідкісне фото: росіяни показали прихований відсік Су-57 для ракет

У російських прокремлівських каналах з’явилося рідкісне зображення винищувача Су-57, на якому вперше детально видно внутрішній задній відсік для озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.

У прокремлівських каналах в соціальних мережах з’явилося раніше не опубліковане зображення російського багатоцільового винищувача Су-57.



Фото: РФ показала начинку Су-57 (defence-blog.com)

На фото детально показано внутрішній хвостовий відсік для озброєння літака.

За даними видання, є ймовірність, що поява цього знімка є частиною ширших зусиль Москви з просування експортного потенціалу винищувача п’ятого покоління, оскільки Росія шукає іноземне фінансування для завершення його розробки.

Су-57, відомий у НАТО під кодовою назвою "Felon", оснащений кількома внутрішніми відсіками для озброєння, що забезпечує низьку радіолокаційну помітність.

За відкритими даними, літак має від восьми до десяти внутрішніх вузлів підвіски, розміщених у кількох відсіках. Центральний відсік фюзеляжу використовується для крилатих ракет великої дальності, таких як Х-69, або звичайного бомбового навантаження.

Бічні відсіки в кореневій частині крила зазвичай призначені для ракет класу "повітря-повітря". Залежно від завдання, конфігурацію відсіків можна змінювати, що дозволяє виконувати різні бойові ролі.

Крім того, Су-57 має зовнішні вузли підвіски під крилами, які дають змогу нести додаткові ракети чи керовані бомби. Проте використання таких пілонів знижує малопомітність літака.

Походження опублікованого фото залишається невідомим. Дату, місце зйомки чи офіційні коментарі від Міністерства оборони Росії або компанії "Сухой" не оприлюднено.

Поява зображення в пов’язаних із Кремлем Telegram-каналах свідчить про його цілеспрямоване розповсюдження.