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Рідина на поверхні йогурту: норма чи ознака псування?

Чи можна пити рідину, яка з'являється на поверхні йогурту (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Невелика кількість рідини на поверхні йогурту є молочною сироваткою, що утворюється внаслідок природного розшарування продукту. Її поява вважається нормальною і не свідчить про псування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Health.

Чому вона утворюється

Доктор філософії Браян Куок Ле розповів, що молоко містить два основних типи білка: сироватковий та казеїновий. Коли молоко ферментується в йогурт, казеїновий білок злипається, утворюючи густий йогурт. Тим часом сироватковий білок залишається в рідкій формі. 

З часом ця рідина піднімається до верху стаканчика, оскільки вона менш щільна, ніж твердий йогурт.

Не варто виливати сироватку, адже вона корисна і є ключовою частиною того, що робить йогурт такою потужною закускою.

Сироватковий білок - це повноцінний білок, тобто він містить усі дев'ять незамінних амінокислот, які організм не може виробляти самостійно. Він також є чудовим джерелом кальцію, пробіотиків та вітамінів.

Наступного разу, коли ви побачите рідину на поверхні йогурту, просто перемішайте продукт її та насолоджуйтесь.

Чи виникає сироватка на усіх йогуртах

Розділення рідини може відбуватися з усіма йогуртами, але кількість рідини у верхній частині залежить від типу йогурту.

Грецький йогурт проціджують, щоб видалити зайву сироватку, тому він, як правило, має менше рідини, ніж звичайний йогурт, який не проціджують.

Йогурт на рослинній основі, виготовлений з альтернатив молока, таких як кокосове або мигдалеве, також може мати деяке відділення рідини. Ця рідина не є сироваткою - це здебільшого вода, і її також безпечно змішувати.

Як дізнатися, чи йогурт зіпсувався

Існує кілька ключових ознак, на які варто звернути увагу, щоб визначити, чи зіпсувався йогурт:

  • прогірклий запах - свіжий йогурт має м’який та терпкий аромат. Якщо ви відчуваєте неприємний запах, викиньте його 
  • незвичайний колір - йогурт має бути свого звичайного білого кольору (або будь-якого іншого, якщо там є ароматизатори). Будь-які рожеві, жовті або зелені відтінки можуть свідчити про ріст цвілі або бактерій 
  • грудкувата текстура - безпечний йогурт має бути густої та кремової текстури 
  • кислий смак - зіпсований йогурт матиме надзвичайно кислий смак 
  • термін придатності - завжди перевіряйте дату на упаковці 

 

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