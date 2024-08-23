Грецький йогурт чи сир: що краще їсти, щоб скинути зайві кілограми
Фізична активність, відмова від надміру жирної й солодкої їжі та правильний вибір корисних продуктів допоможе схуднути. Варто знати, що допомагає позбутися зайвої ваги краще - кисломолочний сир чи грецький йогурт.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Переваги грецького йогурту
Однією з відмінних рис грецького йогурту є високий вміст білка. Білок необхідний для схуднення, оскільки він допомагає будувати та відновлювати тканини, підтримує ріст м’язів і забезпечує відчуття ситості протягом тривалого часу.
Типова порція простого грецького йогурту з низьким вмістом жиру містить приблизно 20 грамів білка, що робить його чудовим вибором для тих, хто хоче збільшити споживання білка та схуднути.
Грецький йогурт також багатий пробіотиками. А пробіотики - це корисні бактерії, які сприяють здоров’ю кишківника, що має вирішальне значення для загального здоров’я та контролю ваги.
Здоровий кишківник може покращити травлення, покращити засвоєння поживних речовин і навіть вплинути на втрату ваги, регулюючи гормони, пов’язані з голодом і насиченням.
У грецькому йогурті також менше цукру в порівнянні з багатьма іншими сортами йогурту. Це особливо важливо для схуднення, оскільки зменшення споживання цукру може допомогти запобігти стрибкам рівня цукру в крові та зменшити загальне споживання калорій.
Користь сиру
Сир - ще один молочний продукт, який заслуговує на увагу завдяки своїй користі для схуднення. Як і грецький йогурт, сир містить багато білка.
Одна чашка знежиреного сиру може забезпечити приблизно 28 г білка, що робить його чудовим продуктом для включення у раціон, щоб допомогти зберегти м’язову масу під час схуднення.
Сир також є відмінним джерелом кальцію. Кальцій відіграє вирішальну роль у здоров’ї кісток, але він також відіграє роль у контролі ваги.
Деякі дослідження показують, що більш високе споживання кальцію може допомогти у втраті жиру та підтримувати здорову вагу. Крім того, сир багатий білком казеїном, який повільно перетравлюється, забезпечуючи рівномірне вивільнення амінокислот у кров. Це повільне травлення допомагає довше відчувати ситість, зменшуючи ймовірність переїдання.
Ще однією перевагою сиру є вміст вуглеводів. Для тих, хто дотримується кетогенної дієти, сир може бути кращим, ніж грецький йогурт. Його м’який смак і кремова текстура роблять його універсальним інгредієнтом, яким можна насолоджуватися самостійно або додавати до різноманітних рецептів.
Що корисніше для схуднення
Коли справа доходить до вибору між грецьким йогуртом і сиром для схуднення, обидва мають явні переваги.
З одного боку, високий вміст пробіотиків у грецькому йогурті робить його чудовим вибором для здоров’я кишківника, що може сприяти зниженню ваги. Його низький вміст цукру також робить його придатним для тих, хто хоче скоротити додавання цукру.
З іншого боку, повільно засвоюваний казеїновий білок сиру може допомогти вам довше залишатися ситими, потенційно зменшуючи загальне споживання калорій. Завдяки низькому вмісту вуглеводів сир є кращим варіантом для тих, хто дотримується дієти з низьким вмістом вуглеводів, ніж грецький йогурт.
Зрештою, рішення зводиться до особистих уподобань і дієтичних потреб. Якщо вам подобається гострий смак і ви хочете покращити здоров’я свого кишківника, то грецький йогурт може стати кращим вибором.
Включення у свій раціон як грецького йогурту, так і сиру може забезпечити збалансований підхід, дозволяючи насолоджуватися перевагами кожного з них.
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