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Грецький йогурт чи сир: що краще їсти, щоб скинути зайві кілограми

П'ятниця 23 серпня 2024 20:43
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Грецький йогурт чи сир: що краще їсти, щоб скинути зайві кілограми Що корисно їсти, щоб швидше схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фізична активність, відмова від надміру жирної й солодкої їжі та правильний вибір корисних продуктів допоможе схуднути. Варто знати, що допомагає позбутися зайвої ваги краще - кисломолочний сир чи грецький йогурт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Переваги грецького йогурту

Однією з відмінних рис грецького йогурту є високий вміст білка. Білок необхідний для схуднення, оскільки він допомагає будувати та відновлювати тканини, підтримує ріст м’язів і забезпечує відчуття ситості протягом тривалого часу.

Типова порція простого грецького йогурту з низьким вмістом жиру містить приблизно 20 грамів білка, що робить його чудовим вибором для тих, хто хоче збільшити споживання білка та схуднути.

Грецький йогурт також багатий пробіотиками. А пробіотики - це корисні бактерії, які сприяють здоров’ю кишківника, що має вирішальне значення для загального здоров’я та контролю ваги.

Здоровий кишківник може покращити травлення, покращити засвоєння поживних речовин і навіть вплинути на втрату ваги, регулюючи гормони, пов’язані з голодом і насиченням.

У грецькому йогурті також менше цукру в порівнянні з багатьма іншими сортами йогурту. Це особливо важливо для схуднення, оскільки зменшення споживання цукру може допомогти запобігти стрибкам рівня цукру в крові та зменшити загальне споживання калорій.

Користь сиру

Сир - ще один молочний продукт, який заслуговує на увагу завдяки своїй користі для схуднення. Як і грецький йогурт, сир містить багато білка.

Одна чашка знежиреного сиру може забезпечити приблизно 28 г білка, що робить його чудовим продуктом для включення у раціон, щоб допомогти зберегти м’язову масу під час схуднення.

Сир також є відмінним джерелом кальцію. Кальцій відіграє вирішальну роль у здоров’ї кісток, але він також відіграє роль у контролі ваги.

Деякі дослідження показують, що більш високе споживання кальцію може допомогти у втраті жиру та підтримувати здорову вагу. Крім того, сир багатий білком казеїном, який повільно перетравлюється, забезпечуючи рівномірне вивільнення амінокислот у кров. Це повільне травлення допомагає довше відчувати ситість, зменшуючи ймовірність переїдання.

Ще однією перевагою сиру є вміст вуглеводів. Для тих, хто дотримується кетогенної дієти, сир може бути кращим, ніж грецький йогурт. Його м’який смак і кремова текстура роблять його універсальним інгредієнтом, яким можна насолоджуватися самостійно або додавати до різноманітних рецептів.

Що корисніше для схуднення

Коли справа доходить до вибору між грецьким йогуртом і сиром для схуднення, обидва мають явні переваги.

З одного боку, високий вміст пробіотиків у грецькому йогурті робить його чудовим вибором для здоров’я кишківника, що може сприяти зниженню ваги. Його низький вміст цукру також робить його придатним для тих, хто хоче скоротити додавання цукру.

З іншого боку, повільно засвоюваний казеїновий білок сиру може допомогти вам довше залишатися ситими, потенційно зменшуючи загальне споживання калорій. Завдяки низькому вмісту вуглеводів сир є кращим варіантом для тих, хто дотримується дієти з низьким вмістом вуглеводів, ніж грецький йогурт.

Зрештою, рішення зводиться до особистих уподобань і дієтичних потреб. Якщо вам подобається гострий смак і ви хочете покращити здоров’я свого кишківника, то грецький йогурт може стати кращим вибором.

Включення у свій раціон як грецького йогурту, так і сиру може забезпечити збалансований підхід, дозволяючи насолоджуватися перевагами кожного з них.

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