Жидкость на поверхности йогурта: норма или признак порчи?

Почему она образуется

Доктор философии Брайан Куок Ле рассказал, что молоко содержит два основных типа белка: сывороточный и казеиновый. Когда молоко ферментируется в йогурт, казеиновый белок слипается, образуя густой йогурт. Между тем сывороточный белок остается в жидкой форме.

Со временем эта жидкость поднимается к верху стакана, поскольку она менее плотная, чем твердый йогурт.

Не стоит выливать сыворотку, ведь она полезна и является ключевой частью того, что делает йогурт такой мощной закуской.

Сывороточный белок - это полноценный белок, то есть он содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может производить самостоятельно. Он также является отличным источником кальция, пробиотиков и витаминов.

В следующий раз, когда вы увидите жидкость на поверхности йогурта, просто перемешайте продукт и наслаждайтесь.

Возникает ли сыворотка на всех йогуртах

Разделение жидкости может происходить со всеми йогуртами, но количество жидкости в верхней части зависит от типа йогурта.

Греческий йогурт процеживают, чтобы удалить лишнюю сыворотку, поэтому он обычно имеет меньше жидкости, чем обычный йогурт, который не процеживают.

Йогурт на растительной основе, изготовленный из альтернатив молока, таких как кокосовое или миндальное, также может иметь некоторое отделение жидкости. Эта жидкость не является сывороткой - это в основном вода, и ее также безопасно смешивать.

Как узнать, испортился ли йогурт

Существует несколько ключевых признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы определить, испортился ли йогурт: