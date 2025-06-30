У річці в Запоріжжі знайшли небезпечний уламок дрона "Шахед" (фото)
У річці Дніпро в Запоріжжі виявили бойову частину російського ударного безпілотника "Шахед". Такими дронами росіяни регулярно атакують українські міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Як розповіли рятувальники, боєприпас знайшов місцевий мешканець під час перебування біля води.
На місце виклику прибули водолази-сапери ДСНС. За допомогою підводного дрона вони обстежили акваторію річки та ідентифікували предмет як бойову частину дрона-камікадзе "Shahed". Після обстеження було прийнято рішення знищити боєприпас на місці. Його знищили з дотриманням правил безпеки.
"У разі виявлення підозрілого предмета: не підходьте, не чіпайте, відразу телефонуйте 101! Прості правила безпеки рятують життя!", - наголосили рятувальники.
Варто зауважити, що Shahed-136/131 - дрони іранського виробництва, які Росія активно використовує у війні проти України для ураження енергетичної та цивільної інфраструктури. Часто дрони не вибухають одразу або падають у воду, тому залишаються небезпечними.
Фото: бойову частину "Шахеда" виявили у річці Дніпро в Запоріжжі (t.me/dsns_telegram)
"Шахедний" тероризм
Нагадаємо, що останніми місяцями атаки "Шахедів" на мирні міста України стали більш масовими. Росіяни запускають сотні дронів за ніч, особливо, коли нальот БПЛА проводиться перед ракетною атакою.
В ніч на 30 червня Росія атакувала Україну 107 дронами-камікадзе типу "Шахед", з них сили протиповітряної оборони збили 74. Основними напрямками удару були Донецька та Харківська області, атака відбувалася з кількох напрямків.
З початку війни росіяни випустили по Україні вже понад 28 тисяч "Шахедів".
А нещодавно розвідка розкрила начинку модернізованого "Шахеда" з камерою та штучним інтелектом.
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