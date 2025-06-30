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У річці в Запоріжжі знайшли небезпечний уламок дрона "Шахед" (фото)

Запоріжжя, Понеділок 30 червня 2025 11:44
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У річці в Запоріжжі знайшли небезпечний уламок дрона "Шахед" (фото) Фото: бойову частину "Шахеда" виявили у річці Дніпро в Запоріжжі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

У річці Дніпро в Запоріжжі виявили бойову частину російського ударного безпілотника "Шахед". Такими дронами росіяни регулярно атакують українські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Як розповіли рятувальники, боєприпас знайшов місцевий мешканець під час перебування біля води.

На місце виклику прибули водолази-сапери ДСНС. За допомогою підводного дрона вони обстежили акваторію річки та ідентифікували предмет як бойову частину дрона-камікадзе "Shahed". Після обстеження було прийнято рішення знищити боєприпас на місці. Його знищили з дотриманням правил безпеки.

"У разі виявлення підозрілого предмета: не підходьте, не чіпайте, відразу телефонуйте 101! Прості правила безпеки рятують життя!", - наголосили рятувальники.

Варто зауважити, що Shahed-136/131 - дрони іранського виробництва, які Росія активно використовує у війні проти України для ураження енергетичної та цивільної інфраструктури. Часто дрони не вибухають одразу або падають у воду, тому залишаються небезпечними.

Фото: бойову частину "Шахеда" виявили у річці Дніпро в Запоріжжі (t.me/dsns_telegram)

"Шахедний" тероризм

Нагадаємо, що останніми місяцями атаки "Шахедів" на мирні міста України стали більш масовими. Росіяни запускають сотні дронів за ніч, особливо, коли нальот БПЛА проводиться перед ракетною атакою.

В ніч на 30 червня Росія атакувала Україну 107 дронами-камікадзе типу "Шахед", з них сили протиповітряної оборони збили 74. Основними напрямками удару були Донецька та Харківська області, атака відбувалася з кількох напрямків.

З початку війни росіяни випустили по Україні вже понад 28 тисяч "Шахедів".

А нещодавно розвідка розкрила начинку модернізованого "Шахеда" з камерою та штучним інтелектом.

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ДСНС Війна в Україні Дрони
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