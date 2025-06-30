У річці в Запоріжжі знайшли небезпечний уламок дрона "Шахед" (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Як розповіли рятувальники, боєприпас знайшов місцевий мешканець під час перебування біля води.

На місце виклику прибули водолази-сапери ДСНС. За допомогою підводного дрона вони обстежили акваторію річки та ідентифікували предмет як бойову частину дрона-камікадзе "Shahed". Після обстеження було прийнято рішення знищити боєприпас на місці. Його знищили з дотриманням правил безпеки.

"У разі виявлення підозрілого предмета: не підходьте, не чіпайте, відразу телефонуйте 101! Прості правила безпеки рятують життя!", - наголосили рятувальники.

Варто зауважити, що Shahed-136/131 - дрони іранського виробництва, які Росія активно використовує у війні проти України для ураження енергетичної та цивільної інфраструктури. Часто дрони не вибухають одразу або падають у воду, тому залишаються небезпечними.

Фото: бойову частину "Шахеда" виявили у річці Дніпро в Запоріжжі (t.me/dsns_telegram)