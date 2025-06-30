В реке в Запорожье нашли опасный обломок дрона "Шахед" (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Как рассказали спасатели, боеприпас нашел местный житель во время пребывания у воды.

На место вызова прибыли водолазы-саперы ГСЧС. С помощью подводного дрона они обследовали акваторию реки и идентифицировали предмет как боевую часть дрона-камикадзе "Shahed". После обследования было принято решение уничтожить боеприпас на месте. Его уничтожили с соблюдением правил безопасности.

"В случае обнаружения подозрительного предмета: не подходите, не трогайте, сразу звоните 101! Простые правила безопасности спасают жизни!", - отметили спасатели.

Стоит заметить, что Shahed-136/131 - дроны иранского производства, которые Россия активно использует в войне против Украины для поражения энергетической и гражданской инфраструктуры. Часто дроны не взрываются сразу или падают в воду, поэтому остаются опасными.

Фото: боевую часть "Шахеда" обнаружили в реке Днепр в Запорожье (t.me/dsns_telegram)