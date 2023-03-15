Прикордонники викрили двох чоловіків, які намагався незаконно перетнути кордон. Під час затримання, один з правопорушників стрибнув у річку Тиса, після чого його знесло течією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

Фото: у річці Тисі шукають чоловіка, який намагався незаконно втекти з України (t.me/DPSUkr)

"Двоє чоловіків з гумовим човном рухалися в бік угорського кордону. Побачивши прикордонників, вони кинули човен та почали тікати. Одного з них вдалося затримати, інший стрибнув у річку. Течія понесла втікача, а вже за кілька хвилин він зник з поля зору", - пише пресслужба ДПСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ заблокували канали незаконного виїзду за кордон "ухилянтів", які були виявлені в низці областей.

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