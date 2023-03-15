"Двое мужчин с резиновой лодкой двигались в сторону венгерской границы. Увидев пограничников, они бросили лодку и начали убегать. Одного из них удалось задержать, другой прыгнул в реку. Течение понесло беглеца, а уже через несколько минут он исчез из виду", - пишет пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что пограничники сразу вызвали спасателей и правоохранителей. В настоящее время продолжается поиск мужчины.

Фото: в реке Тисе ищут мужчину, пытавшегося незаконно сбежать из Украины (t.me/DPSUkr)