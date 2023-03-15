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В реке Тисе ищут мужчину, пытавшегося незаконно сбежать из Украины

Фото: в реке Тисе ищут мужчину, пытавшегося незаконно сбежать из Украины (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники разоблачили двух мужчин, которые пытался незаконно пересечь границу. Во время задержания, один из правонарушителей прыгнул в реку Тиса, после чего его снесло течением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Двое мужчин с резиновой лодкой двигались в сторону венгерской границы. Увидев пограничников, они бросили лодку и начали убегать. Одного из них удалось задержать, другой прыгнул в реку. Течение понесло беглеца, а уже через несколько минут он исчез из виду", - пишет пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что пограничники сразу вызвали спасателей и правоохранителей. В настоящее время продолжается поиск мужчины.

Фото: в реке Тисе ищут мужчину, пытавшегося незаконно сбежать из Украины (t.me/DPSUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ заблокировали каналы незаконного выезда за границу "уклонистов" , обнаруженных в ряде областей.

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