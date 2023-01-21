СБУ викрила низку каналів втечі "ухилянтів" за кордон: подробиці

Співробітники СБУ заблокували канали незаконного виїзду за кордон "ухилянтів". Їх виявили в Одеській, Хмельницькій, Миколаївській й Рівненській областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Під час слідчо-оперативних дій було затримано й організаторів нелегальних "трафіків". Останні пропонували "ухилянтам" втекти за межі України під виглядом учасників волонтерського руху або з фальшивими документами. В середньому вартість "послуги" становила від 2 до 6 тисяч доларів.

Одеська область

"Викрито схему втечі за кордон за підробленими документами. До її організації причетні декілька місцевих жителів та громадян Молдови", - пише пресслужба.

Організатори схеми вносили до закордонних паспортів клієнтів відмітки про їхнє перебування на консульському обліку в сусідній країні.

Хмельницька область

Викрито мешканця Шепетівського району. Він пропонував "ухилянтам" втекти до ЄС під виглядом перевізників медичної гуманітарної допомоги.

"Для цього він підробляв листи про необхідність доставки іноземних медпрепаратів для українських військ", - пише СБУ.

Миколаївська область

"Ліквідовано канал нелегального виїзду «ухилянтів» за кордон через Молдову та Румунію. Щоб втекти з України організатори схеми виготовляли фальшиві свідоцтва про народження дітей", - додає пресслужба.

Рівненська область

Організатор допомагав місцевим жителям виїхати до Євросоюзу як водії міжнародних вантажних рейсів.

Фото: СБУ викрила низку канали втечі "ухилянтів" за кордон (ssu.gov.ua)