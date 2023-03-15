ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У річці Тисі шукають чоловіка, який намагався незаконно втекти з України

Новость на русском →
Середа 15 березня 2023 13:41
У річці Тисі шукають чоловіка, який намагався незаконно втекти з України Фото: у річці Тисі шукають чоловіка, який намагався незаконно втекти з України (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники викрили двох чоловіків, які намагався незаконно перетнути кордон. Під час затримання, один з правопорушників стрибнув у річку Тиса, після чого його знесло течією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Двоє чоловіків з гумовим човном рухалися в бік угорського кордону. Побачивши прикордонників, вони кинули човен та почали тікати. Одного з них вдалося затримати, інший стрибнув у річку. Течія понесла втікача, а вже за кілька хвилин він зник з поля зору", - пише пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники одразу викликали рятувальників й правоохоронців. Наразі продовжується пошук чоловіка.

У річці Тисі шукають чоловіка, який намагався незаконно втекти з України

Фото: у річці Тисі шукають чоловіка, який намагався незаконно втекти з України (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ заблокували канали незаконного виїзду за кордон "ухилянтів", які були виявлені в низці областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина
NEWS
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
DAILY
Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії