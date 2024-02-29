Найбільші руйнації. Голова Меджлісу про те, як змінився Крим за 10 років окупації

За 10 років окупації Криму найгірше, що зробила Росія – це розгортання масованої пропаганди, яка впливає на дітей.

За словами Чубарова, 10 років – це великий термін, і за цей час окупанти масово впливають пропагандю на мислення людей, в тому числі дітей. Голова Меджлісу оцінює це як найгірше, що сталося в Криму за час окупації.

"Як мені здається, найстрашніші руйнації, які завдала Росія за цей час – це руйнації світогляду і цінностей в головах дітей, які зростають в окупованому Криму. Російські окупанти встановили режим масованої цілодобової пропаганди, яка обробляє людей. Зрозуміло, це не може не впливати на виховання нового покоління", – підкреслює він.

Втім, коли Збройні Сили України звільнять Крим, цю ситуацію можна виправити.

"Частина людей зрозуміє, де зло, а де добро. А люди завжди повертаються до добра", – зауважує Чубаров.

За 10 років окупації в Криму відбулося багато змін, тому після звільнення півосотрова Україна отримає нові виклики і проблеми, яких раніше не було, впевнений глава Меджлісу.

"За даними наших експертів, до Криму за цей час переїхало не менше мільйона осіб. Це можуть бути й особи без громадянства, але більшість – росіяни. Вони мають виїхати, і ми знайдемо правові механізми, щоб їх видворити. Бо вони також скоїли злочин – незаконно поселилися на території України", – додає Чубаров.

Коли почалася окупація Криму

Росія розпочала окупацію Криму 26 лютого 2014 року. Тоді військові РФ увійшли на територію півострова та почали масово захоплювати важливі стратегічні точки на території Автономної Республіки.

Через це півострів були вимушені покинути близько 50 тисяч кримських татар. Особливо активно вони виїздили, коли окупанти оголосили мобілізацію до армії РФ у 2022 році.

Росіяни в Криму зараз вважають себе переможцями. Але це насправді колоніальне мислення, каже голова Меджлісу.

"Світ це вже проходив, коли на багатьох землях відбувалася деколонізація. Багатьом це було боляче. Але, наприклад, сотні тисяч французів покидали Алжир. А британці виїздили з Індії. І росіяни хай живуть на своїй землі, а не на окупованій", – впевнений він.