Річна інфляція в Україні перевищила 25%: що подорожчало за останній місяць

Споживчі ціни в Україні в жовтні 2022 року порівняно з вереснем зросли на 2,5%. З початку року зростання цін становило 24,8%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, у річному вимірі (до жовтня 2021 року) інфляція прискорилася до 26,6% порівняно з 24,6% місяцем раніше.
Продукти харчування за жовтень подорожчали на 4,2%. Найбільше подорожчали яйця - на 60,5%. Овочі подорожчали за місяць на 7,0% і коштують на 78,8% дорожче ніж рік тому.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, на одяг та взуття - на 1,9%.
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,3%.
Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 1,5%, охорона здоров'я на 1,1%, транспорт на 0,8%, ціни на зв'язок не змінилися, на відпочинок та культуру зросли на 1,2%, освіта подорожчала на 0, 2%, ресторани та готелі на 2,4%, різні товари та послуги на 2,2%.
Таким чином, інфляція перебуває на максимумі з лютого 2016 року, коли вона становила 32,7%.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме 30%. 2023 року інфляція сповільниться до 20,8%, а 2024 року - до 9,4%.
Зазначимо, уряд очікує, що інфляція в Україні становитиме 29,3% у 2022 році та 28,0% у 2023 році.
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