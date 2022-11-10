Годовая инфляция в Украине превысила 25%: что подорожало за последний месяц

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к октябрю 2021 года) инфляция ускорилась до 26,6% по сравнению с 24,6% месяцем ранее.

Продукты питания в Украине за октябрь подорожали на 4,2%. Больше всего подорожали яйца - на 60,5%. Овощи подорожали за месяц на 7,0% и стоят на 78,8% дороже, чем год назад.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - на 1,9%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,3%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,5%, здравоохранение - на 1,1%, транспорт на 0,8%, цены на связь не изменились, на отдых и культуру выросли на 1,2%, образование подорожало на 0,2%, рестораны и гостиницы на 2,4%, разные товары и услуги на 2,2%.

Таким образом, инфляция находится на максимуме с февраля 2016 года, когда она составляла 32,7%.