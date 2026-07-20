Річки замість вулиць і град з куряче яйце: наслідки стихії на заході України (фото, відео)

У неділю, 19 липня, частину України накрила негода. Потужні зливи затопили Тернопіль і Хмельницький, в Івано-Франківській області випав град розміром із куряче яйце, стихія зачепила навіть Вінницьку область.
Докладніше про наслідки негоди, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Близько 19 години вечора місцеві Telegram-канали почали повідомляти, що "через рясний дощ Тернопіль йде під воду".
За словами очевидців, вулиці міста сильно затопило, людей буквально "зносило з ніг".
На озеро перетворилась, зокрема, вулиця Галицька.
Щонайменше в одному місці сильна течія навіть знесла паркан.
За ліквідацію наслідків негоди взялись рятувальники та комунальні служби.
Відкачування води проводили з підтоплених ділянок на вулицях Гайова Бічна, Микулинецька, Стадникової, Коновальця та Оболоня.
У Хмельницькому через сильну зливу також затопило вулиці.
Вода потрапила у будівельно-господарський гіпермаркет "Епіцентрі". Там вона текла просто по підлозі.
Місцями на річки перетворились навіть тротуари.
На проспекті Миру вода через зливу затекла у дев'ятиповерхівку.
"Аж до 4 поверху", - уточнили автори Telegram-каналу "Хмельницький LIVE".
У селі Жураки Богородчанської селищної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області випав чималий град.
Те ж саме відбулось і в селищі Солотвин.
Місцями лід із неба досягав розміру з куряче яйце.
Дійшла негода і до Вінницької області. Наприклад, у селі Війтівці Хмільницького району також випав чималий град.
А у Вінниці під час зливи "застрибав" один із каналізаційних люків.
Дороги місцями стали схожими на річки.
Тим часом футбольне поле ЖК "Набережний квартал" перетворилось буквально на басейн
Згідно з попередженням спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж поточної доби - 20 липня - також ймовірні небезпечні метеорологічні явища.
Грози - по Україні (крім сходу, південного сходу та більшості західних областей).
Град і шквали 15-20 м/с - в окремих районах північних, центральних, Одеської та Миколаївської областей.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
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