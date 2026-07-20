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Річки замість вулиць і град з куряче яйце: наслідки стихії на заході України (фото, відео)

10:58 20.07.2026 Пн
3 хв
В яких містах все попливло, а лід із неба вдарив по врожаю?
aimg Ірина Костенко
Негода в Україні місцями наробила лиха (фото ілюстративне: Getty Images)

У неділю, 19 липня, частину України накрила негода. Потужні зливи затопили Тернопіль і Хмельницький, в Івано-Франківській області випав град розміром із куряче яйце, стихія зачепила навіть Вінницьку область.

Докладніше про наслідки негоди, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Удар стихії: 19 липня частину України накрила потужна негода із сильними зливами та градом.
  • Тернопіль: місто пішло під воду, вулиці перетворилися на річки (зокрема вулиця Галицька), течія зносила паркани, рятувальники відкачували воду на різних вулицях.
  • Хмельницький: злива затопила вулиці та тротуари, вода затекла в "Епіцентр" та у дев'ятиповерхівку на проспекті Миру.
  • Град-рекордсмен: в Івано-Франківській області випав град розміром із куряче яйце.
  • Вінницька область: стихія зачепила регіон - у селі Війтівці випав град, у Вінниці затопило дороги, "скакали" люки, а одне з футбольних полів перетворилось на басейн.
  • Попередження на 20 липня: УкрГМЦ оголосив І рівень небезпечності (жовтий) через грози, град і шквали 15-20 м/с у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.

Що відбувалось у Тернополі

Близько 19 години вечора місцеві Telegram-канали почали повідомляти, що "через рясний дощ Тернопіль йде під воду".

За словами очевидців, вулиці міста сильно затопило, людей буквально "зносило з ніг".

На озеро перетворилась, зокрема, вулиця Галицька.

Щонайменше в одному місці сильна течія навіть знесла паркан.

За ліквідацію наслідків негоди взялись рятувальники та комунальні служби.

Відкачування води проводили з підтоплених ділянок на вулицях Гайова Бічна, Микулинецька, Стадникової, Коновальця та Оболоня.

Що відбувалось у Хмельницькому

У Хмельницькому через сильну зливу також затопило вулиці.

Вода потрапила у будівельно-господарський гіпермаркет "Епіцентрі". Там вона текла просто по підлозі.

Місцями на річки перетворились навіть тротуари.

На проспекті Миру вода через зливу затекла у дев'ятиповерхівку.

"Аж до 4 поверху", - уточнили автори Telegram-каналу "Хмельницький LIVE".

Де випадав рекордний град

У селі Жураки Богородчанської селищної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області випав чималий град.

Те ж саме відбулось і в селищі Солотвин.

Місцями лід із неба досягав розміру з куряче яйце.

Що відбувалось у Вінницькій області

Дійшла негода і до Вінницької області. Наприклад, у селі Війтівці Хмільницького району також випав чималий град.

А у Вінниці під час зливи "застрибав" один із каналізаційних люків.

Дороги місцями стали схожими на річки.

Тим часом футбольне поле ЖК "Набережний квартал" перетворилось буквально на басейн

Попередження синоптиків

Згідно з попередженням спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж поточної доби - 20 липня - також ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Грози - по Україні (крім сходу, південного сходу та більшості західних областей).

Град і шквали 15-20 м/с - в окремих районах північних, центральних, Одеської та Миколаївської областей.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні 20 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, яким може бути липень в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, як працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Читайте також, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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